Nederlands shorttrackfeestje met gouden Velzeboer en zilveren Poutsma bij wereldbeker 500 meter

Xandra Velzeboer heeft met overmacht de tweede 500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Gdansk. Daardoor mocht Velzeboer ook de trofee meenemen voor het winnen van het eindklassement van de wereldbeker.

De Nederlandse shorttrackster hield in het eindklassement van de 500 meter haar landgenote Selma Poutsma achter zich. Vorig jaar ging de wereldbeker op de kortste afstand ook naar Velzeboer. Poutsma moest bij de tweede 500 meter in Gdansk eveneens genoegen nemen met zilver. Poutsma was een dag eerder nog wel de beste op de eerste 500 meter. Velzeboer deed toen niet mee.

Bij de mannen kwam Teun Boer tijdens de laatste wereldbekerontmoeting van dit seizoen op de 500 meter niet verder dan de vierde plek. De Canadees Steven Dubois won en ook de Kazach Denis Nikisha (zilver) en de Pool Michal Niewinski (brons) eindigden op het podium.

Dubois moet in de eindstand van de wereldbeker op de 500 meter genoegen nemen met de tweede plaats, achter zijn landgenoot Jordan Pierre-Gilles (486 om 433 punten).

Oranje feestje met vijfde wereldbekerzege op relay

De Nederlandse shorttracksters sloten het wereldbekerseizoen op de achtervolging uiteindelijk in stijl af. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer waren in de finale van de relay in Gdansk het snelste. Zuid-Korea werd tweede en de Verenigde Staten derde. Het Canadese team werd bestraft en eindigde naast het podium.

Voor de Oranje-formatie was het de vijfde zege in zes wereldbekerwedstrijden dit seizoen. Nederland eindigde daarmee riant bovenaan in de eindstand van de wereldbeker.