WK shorttrack | Michelle Velzeboer, het zusje van Xandra Velzeboer: 'Ik wil niet het mindere zusje zijn'

Iedereen die het shorttracken volgt, kent inmiddels Xandra Velzeboer. Ze won al olympisch goud, zes wereldtitels en twee Europese titels. Maar ze heeft ook nog een jonger zusje dat shorttrackt. Michelle Velzeboer wil wel én niet op haar grote zus lijken.

"Nu mijn zus het zo goed doet, wil ik niet het mindere zusje zijn", zegt Michelle Velzeboer eerlijk in een interview met schaatsen.nl. Ze hoopt op het WK shorttrack, komend weekend in Rotterdam, al te mogen ruiken aan prijzen of in ieder geval spannende A-finales.

Programma WK shorttrack 2024 | Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verdedigen hun wereldtitels in Rotterdam Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers op, maar dat betekent niet dat het schaatsseizoen al voorbij is. De shorttrackers rijden komend weekend namelijk hun WK en ze doen dat in Nederland. In Rotterdam Ahoy hoopt de ploeg van onder anderen Suzanne Schulting de nodige gouden medailles te gaan pakken. Bekijk hier alle belangrijke informatie over het toernooi.

'Ik verwacht gewoon heel veel van mezelf'

"Omdat mijn zus Xandra zo goed presteert, heb ik in mijn hoofd dat ik daarnaar toe wil. Als sporter heb je altijd een voorbeeld in je hoofd dat het heel goed doet. Voor Xan was dat Suzanne (Schulting, red.). Maar wanneer dat je eigen zus is, ga je nog meer vergelijken. Soms doe ik dat te veel. Het is dan niet zozeer mijn achternaam die mij extra druk geeft, maar ik verwacht vooral veel van mezelf", is Michelle eerlijk.

'De relay samen winnen'

Zeven jaar geleden, toen het WK ook in Nederland werd gehouden, zat de toen 14-jarige Michelle Velzeboer op de tribune te schreeuwen. Nu is ze net 21 geworden en mag ze op het ijs staan en haar land vertegenwoordigen. "Af en toe is het goed om stil te staan bij mijn eigen prestaties, die zijn zeker niet slecht. Ik rijd vaker B- en A-finales dan vorige winter en leer er veel van. Als ik deze stijgende lijn doorzet, kan ik naar haar (zus Xandra, red.) niveau toe. Ik hoop dat wij de Liu-broers van het vrouwenshorttrack kunnen worden. Uiteindelijk is dat het doel. En met de relay samen winnen.”