Uitslagen WK shorttrack 2024 | Goud en twee keer zilver voor Nederland

Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers al een week op, maar dat betekende niet dat het schaatsseizoen voorbij was. De shorttrackers reden dit weekend namelijk hun WK en ze deden dat in Nederland. Het verliep bepaald niet zoals verwacht, maar kende een prachtige ontknoping.

Het toernooi begon op vrijdag 15 maart en duurde tot en met zondag 17 maart 2024. De shorttrackers reden in Rotterdam Ahoy en het was eigenlijk de bedoeling dat ze dat drie jaar geleden al zouden doen. Toen waren er in het voorjaar van 2021 nog heel strenge coronamaatregelen. Er mocht geen publiek bij zijn en dus werd besloten om het toernooi dan maar in Dordrecht te houden. In 2017 waren de wereldkampioenschappen wel al een keer in Ahoy.

Drama huilende Suzanne Schulting op WK shorttrack: vrees voor beenbreuk na bizarre finale Het is niet de WK shorttrack van Suzanne Schulting geworden. De olympisch kampioene moest zondag in een bizarre finale voortijdig de strijd staken op haar geliefde afstand, de 1000 meter. Ze verliet zichtbaar aangeslagen en in tranen het strijdtoneel in Ahoy.

Uitslagen WK shorttrack

Zaterdag leverde nog geen Nederlandse wereldtitels op, wel pakten Jens van 't Wout (1500 meter) en Xandra Velzeboer (500 meter) zilver. De zondag begon dramatisch, maar kende dankzij het goud van de Nederlandse vrouwen op de aflossing een prachtige ontknoping. Op het laatste onderdeel gingen de Nederlandse mannen onderuit.

Tóch nog goud Nederland op WK shorttrack! Na drama met Suzanne Schulting tonen vrouwen ongekende veerkracht De Nederlandse shorttracksters hebben op de WK in Ahoy een ongelooflijke veerkracht vertoond. Na een dramatisch verlopen zondag werd goud gepakt op de aflossing. Yara van Kerkhof, Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma zorgden zo voor het eerste Nederlandse goud in Rotterdam.

Afstand Geslacht Goud Zilver Brons 1500 meter Mannen Kim Gil-li Kristen Santos Corinne Stoddard 1500 meter Vrouwen Sun Long Jens van 't Wout Brendan Corey 500 meter Mannen Kim Boutin Xandra Velzeboer Kristen Santos 500 meter Vrouwen Lin Xiaojun Denis Nikisja Jordan Pierre-Gilles 1000 meter Mannen William Dandjinou Pietro Sighel Luca Spechenhauser 1000 meter Vrouwen Kristen Santos-Griswold Kim Gilli Arianna Fontana Relay Vrouwen Nederland Verenigde Staten Canada Relay Mannen China Zuid-Korea Polen Relay Mixed China Italië Verenigde Staten