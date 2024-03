Prijzengeld WK shorttrack | Dit schamele bedrag verdienden de Nederlandse shorttrackvrouwen met hun gouden medaille

In Rotterdam Ahoy vonden dit weekend de WK Shorttrack plaats. De Nederlandse atleten hoopten veel medailles te pakken, maar de uiteindelijke oogst viel ietwat tegen. Een plak winnen op een WK is desondanks een grote eer, maar de Internationale Schaats Unie (ISU) beloont de succesvolle atleten niet met veel prijzengeld.

De mannen en de vrouwen reden dit weekend drie individuele afstanden: de 500 meter, 1000 meter en de 1500 meter. Daarnaast waren er nog drie teamonderdelen: de relay voor mannen en vrouwen, en de gemengde relay.

Bij het vorige WK pakte Nederland nog acht medailles, waarvan vijf keer goud. In Rotterdam was de Nederlandse ploeg een stuk minder succesvol. Op de individuele nummers grepen Jens van 't Wout (1500 meter) en Xandra Velzeboer (500 meter) een zilveren medaille. Het toernooi werd gered door de vrouwenploeg. Zij wonnen zonder de geblesseerde Suzanne Schulting goud op de relay.

Prijzengeld WK Shorttrack 2024

De shorttrackers verdeelden dit weekend een prijzenpot van in totaal 150.000 euro. Dit bedrag werd gelijk verdeeld over de mannen en vrouwen. Per afstand ontvangen alleen de nummers één tot en met drie een geldbedrag. De winnaar moet het per afstand doen met 6.400 euro.

Einduitslag Prijzengeld 1 6.400 euro 2 4.500 euro 3 2.750 euro

Magere prijzenpot

Velzeboer en Van 't Wout hielden dus allebei 4.500 euro over aan hun individuele medaille. Velzeboer is dit toernooi de grootverdiener van de Nederlandse ploeg, want zij pakte met de relay dus ook nog goud. Ze deed dat in de finale samen met Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof. Schulting was in de finale geblesseerd, maar reed wel de kwartfinale en de halve finale.

Het bedrag van 6.400 euro lijkt niet verkeerd voor een gouden medaille, maar het vervelende aan de relay is dat het verdeeld moet worden onder de hele ploeg. Nederland gebruikte alle vijf de schaatssters dus het lijkt erop dat elk van hen met 1.280 euro genoegen moet nemen. Velzeboer verdiende met een gouden en een zilveren medaille dit weekend dus 5.780 euro.

Een schijntje

In vergelijking tot het langebaan schaatsen loopt shorttrack nog behoorlijk achter. De schaatsers kunnen bij winst op een bepaalde afstand 5.500 euro bijschreven, maar maken dit volledig goed vanwege het prijzengeld wat de winnaar van het eindklassement verdiend. Joy Beune verdiende met haar wereldtitel allround 20.000 euro. Bij het WK sprint was Miho Takagi de winnares die 12.000 euro mocht bijschrijven.