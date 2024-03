Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus klaar in Miami, Aryna Sabalenka wint na dood ex-vriend

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het Miami Open uitgeschakeld door Ugo Humbert. De Fransman won met 6-4 6-3 in de partij die vanwege regenval een paar uur later dan gepland begon.

Humbert staat op de ATP-ranking op plek vijftien en door deze zege gaat hij minstens een plekje klimmen. De 25-jarige Fransman bereikt dan zijn hoogste positie ooit. Van de Zandschulp zit juist niet in de beste fase van zijn tenniscarrière. De 28-jarige Veenendaler zakt uit de top 80.

Miami

Het toernooi in Miami is één van de negen mastersevenementen op de tenniskalender. De winnaar krijgt duizend punten voor de ranglijst. Van de Zandschulp laat het helaas aldoor afweten op de grotere toernooien. Hij heeft op een masterstoernooi nog nooit de kwartfinale bereikt. Tweemaal schopte hij het tot de laatste zestien. Sinds hij in april 2023 de finale verloor van het ATP-toernooi in München, kwam hij sowieso in geen enkel evenement nog bij de laatste acht.

Aryna Sabalenka

In het vrouwentoernooi won Aryna Sabalenka van Paula Badosa. Sabalenka werd eerder in de week opgeschrikt door het nieuws dat haar ex-vriend Konstantin Koltsov is overleden. Schijnbaar pleegde de ex-ijshockeyspeler zelfmoord door zich van een balkon te werpen.

Aryna Sabalenka over tragische dood ex-vriend: 'Mijn hart is gebroken' Een persoonlijk drama voor Aryna Sabalenka. De ex-vriend van de huidige nummer twee van de wereld en winnares van de laatste Australian Open overleed op 42-jarige leeftijd. Volgens de politie van Miami zou het gaan om zelfmoord. Sabalenka reageerde woensdag op het tragische nieuws.

Arantxa Rus

Voor Arantxa Rus zit het toernooi in Miami erop. De Westlandse verloot in drie sets van de Franse Oceane Dodin: 6-4, 3-6, 6-3.