Botic van de Zandschulp gaat er hard af tegen Casper Ruud

Het ATP-toernooi in het Portugese Estoril zit er snel op voor Botic van de Zandschulp. De Nederlander verloor donderdagavond kansloos van de Noor Casper Ruud. Het werd 2-0 in sets.

Het werd 6-1 in de eerste set, waarna Van de Zandschulp iets meer tegenstand bood in de tweede set: 6-2. Ruud is dan ook de nummer acht van de wereld. De 25-jarige Noor neemt het in de volgende ronde op tegen Gaël Monfils of Márton Fucsovics.

Ruud wint de eerste set:

Van de Zandschulp, de nummer 87 van de wereld, won in de eerste ronde van Federico Coria met 2-1. Voor Ruud, de nummer één van de plaatsingslijst, was de wedstrijd tegen de Nederlander zijn eerste van dit ATP-toernooi.

De Noor won al tien ATP-toernooien, maar nog nooit een Grand Slam. Hij verloor in 2022 de finale van de US Open en in 2022 én in 2023 de finale van Roland Garros.