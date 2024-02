Botic van de Zandschulp verliest kansloos op ATP Dubai

Voor Tallon Griekspoor zit het singletoernooi van de Dubai Tennis Championships erop. De Nederlander verloor woensdag na twee tiebreaks van de Kazach Alexander Bublik: 7-6 (8) 7-6 (2). Griekspoor is nog wel actief in het dubbelspel.

Nederlands beste tennisser van het moment kreeg in de openingsset kansen om op 1-0 voorsprong te komen, maar hij liet twee setpunten onbenut. In de tweede tiebreak was Griekspoor vrij kansloos.

Tiebreakmonster

Griekspoor was eerder deze maand bij het ABN AMRO Open in Rotterdam nog ijzersterk in de tiebreaks. Hij won er negen van de tien. In Ahoy bereikte Griekspoor de halve finales, maar in Dubai was het na twee rondes al klaar. De Nederlander is nog wel actief in het dubbeltoernooi met de Duitser Jan-Lennard Stuff.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft een kansloze nederlaag geleden tegen Sebastian Korda. In twee sets pakte de Nederlander maar één game: 6-1, 6-0. De Amerikaanse Korda is de nummer 33 van de wereld, Van de Zandschulp staat op plek 75. In de kwartfinale neemt Korda het op tegen Andrey Rublev uit Rusland.