Daniil Medvedev wil onder neutrale vlag naar Olympische Spelen: 'Ik zal de regels volgen'

Daniil Medvedev is van plan om acte de présence te geven op de Olympische Spelen van deze zomer. De Russische tennisser noemde zijn vorige deelname aan de Spelen, in Tokio, 'een geweldige ervaring'.

Medvedev dacht even dat zijn nationaliteit hem in de weg zou zitten. Maar de Rus mag onder neutrale vlag meedoen aan het toernooi. Voor alle Russische sporters - die goed genoeg zijn - geldt dat zij mee mogen doen aan de Spelen als zij de oorlog van Rusland tegen Oekraïne niet steunen én geen banden hebben met het leger.

Medvedev is lyrisch over de Spelen. Bij het tennistoernooi in Indian Wells zei hij: "Tokio beschouw ik als een van de mooiste herinneringen in mijn sportleven. Het verraste me, omdat we in tennis vaak denken dat de grandslamtoernooien belangrijker zijn."

Neutrale vlag

Dat Medvedev er dan ook alles aan wil doen om mee te doen aan de Spelen, is niet gek. "Als het onder neutrale vlag moet, speel ik onder neutrale vlag. Ik zal de regels volgen." Door zijn hoge ranking op de ATP-ranglijst kan Medvedev sowieso meedoen.

De vorige keer, in Tokio, kwam Medvedev tot de kwartfinale. De huidige nummer vier van de wereld hoopt deze zomer meer te kunnen laten zien in Parijs. "Als ik meedoe, is het om goed tennis te laten zien en te proberen te winnen."