Rafael Nadal twijfelt over deelname Roland Garros: 'Betekent niet het einde van de wereld of mijn carrière'

Rafael Nadal zal mogelijk Roland Garros aan zich voorbij moeten laten gaan. De 37-jarige Spanjaard voelt zich slecht en zal niet aan het Grand Slam-toernooi in Parijs deelnemen als hij zich niet beter voelt.

"Als ik in Parijs aankom en me zoals vandaag voel, doe ik niet mee aan Roland Garros", liet Nadal weten op een persconferentie. "Ik kom in actie als ik me competitief voel." De 22-voudig Grand Slam-winnaar maakte vorige week in Barcelona zijn rentree nadat hij drie maanden lang geblesseerd was. Hij strandde daar in de tweede ronde van het toernooi.

"Als ik niet kan spelen, kan het niet", vervolgt Nadal. "Maar dat betekent niet het einde van de wereld of het einde van mijn carrière. Ik heb nog steeds doelen na Roland Garros, bijvoorbeeld de Olympische Spelen." De voormalige nummer één van de wereld is waarschijnlijk bezig aan het laatste seizoen in zijn carrière.

16-jarig tennistalent op Snapchat: 'Gasten, ik speel tegen Rafael Nadal!' De 16-jarige Darwin Blanch kon zijn geluk niet op. Het Amerikaanse tennistalent kreeg te horen dat hij op het ATP-toernooi in Madrid tegen de legendarische Rafael Nadal speelt.

Hij geeft de hoop echter nog niet op. "Mijn doel voor deze week is om op de baan te staan en zoveel mogelijk te genieten. Ik wil Roland Garros heelhuids doorkomen en genieten van het feit dat ik nog een keer de kans krijg om mee te doen. Ik geef de hoop niet op."

Aan de start van het seizoen had Nadal twee grote doelen in het vizier. Hij wilde Roland Garros winnen en goud veroveren op de Spelen in Parijs. Het Grand Slam-toernooi begint op 20 mei. De Olympische Spelen vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus.