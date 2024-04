Opsteker voor Botic van de Zandschulp: Nederlander slaat zich naar tweede ronde in Madrid

Het is tot nu toe nog niet het jaar van tennisser Botic van de Zandschulp, maar wie weet is het masterstoernooi van Madrid wel het keerpunt. De Nederlander versloeg woensdag op het Spaanse gravel de Amerikaan Christopher Eubanks met duidelijke cijfers: 6-3, 6-3.

Van de Zandschulp verloor vorige week in de tweede ronde van het toernooi in München en aangezien hij een jaar eerder nog de finale had gehad, viel hij afgelopen week voor het eerst sinds 2021 uit de top honderd van de wereldranglijst. Dat betekent dat rechtstreekse plaatsing voor de Grand Slam-toernooien geen zekerheidje meer is.

In Madrid kreeg Van de Zandschulp woensdag te maken met Eubanks, de nummer 42 van de wereld. De Nederlander had eerder dit jaar in Auckland al in twee sets van de Amerikaan gewonnen en het duel in Madrid kende dezelfde afloop. Van de Zandschulp was het hele duel de betere speler en wist Eubanks, die vorig jaar de kwartfinales haalde op Wimbledon, liefst vier keer te breken.

Van de Zandschulp speelt in de volgende ronde tegen Ugo Humbert. De Franse nummer veertien van de wereld is aan een sterk jaar bezig en won al de toernooien van Dubai en Marseille. Humbert en Van de Zandschulp troffen elkaar vorige maand in Miami en toen won de Fransman in twee sets.

Meer Nederlanders in Madrid

Van de Zandschulp is niet de enige Nederlander in het hoofdtoernooi in Madrid. Ook Tallon Griekspoor is van de partij. Hij mocht de eerste ronde overslaan en speelt in de tweede ronde tegen de Japanner Taro Daniel.

Arantxa Rus is bij de vrouwen de enige Nederlandse. Zij won dinsdag al haar eerste partij, maar wacht donderdag een zware taak in de tweede ronde. Rus neemt het dan op tegen Coco Gauff, de Amerikaanse nummer drie van de wereld.