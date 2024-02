Jannik Sinner maakt favorietenrol bij ABN AMRO Open helemaal waar met titel

Jannik Sinner heeft de 51e editie van het ABN AMRO Open gewonnen. De als eerste geplaatste Italiaan versloeg in de finale de Australiër Alex de Minaur in twee sets: 7-5, 6-4. Sinner won eerder dit jaar de Australian Open en pakte in Rotterdam voor het eerst de titel.

Sinner versloeg zaterdagavond Tallon Griekspoor in de halve finales en bereikte daarmee voor het tweede jaar op rij de finale van het ABN AMRO Open. De Italiaan ging vorig jaar in drie sets ten onder tegen Daniil Medvedev, maar tegen De Minaur was het een ander verhaal.

Mooi gevecht

In het begin van de partij was het aftasten, maar het was de in topvorm verkerende Sinner die in de vijfde game de eerste tik uitdeeld. Hij brak De Minaur en kwam even later op 5-3.

De Australiër is een echte vechter op de baan en liet dat zien door terug te komen tot 5-5. Sinner herpakte zich meteen door weer te breken en deze keer maakte hij geen fout bij het uitserveren van de set: 7-5.

Sinner maakt het af

In de tweede set hadden beide spelers het erg moeilijk in hun servicebeurten. Sinner brak bij 2-2, werd meteen weer teruggebroken, maar pakte een game later weer de servicegame van de De Minaur. Met de finishlijn in zicht, ging de Italiaan niet meer in de fout. Hij serveerde de partij op 5-4 feilloos uit en pakte zo de twaalfde titel uit zijn carrière.