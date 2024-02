Jannik Sinner schakelt Botic van de Zandschulp uit in Rotterdam: 'Hier was niks tegen te doen'

Botic van de Zandschulp mocht woensdagavond weer even ruiken aan absoluut toptennis, maar was in Rotterdam Ahoy simpelweg niet opgewassen tegen Jannik Sinner. De Italiaan toonde zijn topvorm.

Sinner kwam naar Rotterdam als kersvers Australian Open-winnaar. De vorm die hij in Melbourne toonde, kon hij doodleuk doorzetten in de eerste ronde van de ABN Amro Open in Rotterdam. Het was af en toe smullen geblazen van wat Sinner liet zien. Ook het publiek en Van de Zandschulp zelf konden er niet anders dan van genieten.

Sinner tegen Gael Monfils

Sinner was vooral op zijn services ijzersterk en won zonder een opslaggame te hebben afgestaan aan de Nederlander: 6-3, 6-3. De nummer vier van de wereld treft in de tweede ronde Gael Monfils.

'Hier was niks tegen te doen'

Van de Zandschulp had bij de loting de pech dat hij voor het tweede jaar op rij tegen Sinner lootte in de eerste ronde. "Ik had het gevoel dat ik bij elke bal wat móést doen om kans te hebben. Ik had gedacht dat hij na de Australian Open misschien wat rustiger aan zou doen hier. Maar dat was nu jammer genoeg niet het geval. Wat ik hiervan leer? Voortaan geen toernooien meer spelen waar hij meespeelt", zei Van de Zandschulp bij Ziggo Sport na afloop. "Hier was niks tegen te doen."

Uitslagen eerste ronde ABN Amro Open

Er zijn al aardig wat wedstrijden gespeeld in de eerste ronde van de ABN Amro Open. Check die hieronder.