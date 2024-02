Schrikken voor Tallon Griekspoor in Rotterdam: tennisser valt over boarding en blijft even liggen

Tallon Griekspoor is dinsdagavond letterlijk en figuurlijk uit het dubbelspel van het ABN Amro Open in Rotterdam gevallen. In de eerste ronde beleefde de Nederlandse tennisser een flink schrikmoment.

Griekspoor viel hard in de beslissende tiebreak van de wedstrijd tegen het Belgische koppel Sander Gillé/Joran Vliegen. Hij wilde een cross, schuin, geslagen bal halen en viel over de boarding. De beste tennisser van Nederland bleef even liggen, maar kon de partij toch voortzetten. Volgens zijn coach Kristof Vliegen is zijn pupil in orde.

Gemiste matchpunten

Griekspoor en zijn dubbelpartner Bart Stevens verloren dinsdag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Rotterdam Ahoy. Ze wonnen de eerste set dik met 6-1 en kregen in de tweede set liefst vier matchpunten, die allemaal niet benut werden. In de beslissende matchtiebreak, die tot de tien punten ging, verloor Griekspoor met zijn partner alsnog van Gillé/Vliegen.

Nog wel in het enkelspel

Griekspoor staat donderdag in de tweede ronde van het enkelspel. De Pool Hubert Hurkacz of de Tsjech Jiri Lehecka is dan zijn tegenstander. In de eerste ronde won hij van een Italiaan.