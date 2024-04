Tallon Griekspoor begint gravelseizoen goed met moeizame zege in Monte Carlo

Tallon Griekspoor is het gravelseizoen goed begonnen. De Nederlandse tennisser versloeg bij het masterstoernooi van Monte Carlo de Duitser Dominik Köpfer in drie sets: 7-6, 4-6, 6-2. De afgelopen twee jaar had Griekspoor in de eerste ronde verloren.

Griekspoor is het jaar sterk begonnen, al vallen de uiteindelijke resultaten misschien nog wat tegen. De Nederlander treft echter in de meeste toernooien de wereldtoppers en weet die nog niet te verslaan. Zo maakte hij het latere winnaar Jannik Sinner twee weken geleden nog in de derde ronde Miami erg moeilijk. Eerder haalde hij wel al de halve finales in Rotterdam.

Wisselvallige partij

Bij het masterstoernooi in Monte Carlo had Griekspoor in zijn vorige twee deelnames nog niet weten te winnen. Ook tegen de Duitser ging het erg moeizaam. Köpfer kreeg de kans om de eerste set uit te serveren, maar werd toen gebroken. Griekspoor trok vervolgens de tiebreak simpel naar zich toe.

In de tweede set was de Nederlander hard op weg naar de overwinning toen hij op 4-2 kwam, maar de Duitser toonde vechtlust. Köpfer won vier games op rij en dus werd het toch nog een allesbeslissende derde set. Griekspoor brak zijn tegenstander in de eerste game en daarmee was het Duitse verzet gebroken. De Nederlander pakte later nog een break en serveerde de partij simpel uit.

Griekspoor enige Nederlander

Griekspoor speelt in de volgende ronde tegen de Australiër Alex de Minaur of Stan Wawrinka uit Zwitserland. De Minaur is de nummer elf van de wereld, maar veteraan Wawrinka won in zijn carrière drie grandslamtitels en kan dus gevaarlijk uit de hoek komen. Daar weet Griekspoor alles van, want vorig jaar verloor hij in Monte Carlo van de 39-jarige Zwitser.

Griekspoor is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp speelde wel mee in de kwalificatie, maar moest in zijn duel tegen de Spanjaard Jaume Munar al na vijf games opgeven. Het is voor Van de Zandschulp een heel moeilijk jaar tot nu toe. Hij dreigt ook uit de top 100 te gaan vallen, terwijl hij twee jaar geleden nog op de 22e plaats stond.