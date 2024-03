Tallon Griekspoor pakte eerste dubbeltitel sinds 2022 in Dubai

In Dubai heeft Tallon Griekspoor een titel gepakt in het dubbeltennis. Samen met Jan-Lennard Strauff uit Duitsland was het duo te sterk voor Ivan Dodig (Kroatië) en Austin Krajicek (Amerika).

Het was de eerste keer dat Griekspoor samen met Strauff op de baan stond. Eerder speelde de Nederlander samen met lamdgenoten Botic van Zandschup en Bart Stevens. Met eerstgenoemde won hij in 2022 nog een dubbeltoernooi in Antwerpen. Sindsdien lukte dat niet meer.

In Dubai was het een gelijkopgaande finale. Uiteindelijk wist het Nederlands-Duitse duo te winnen in de beslissende set. Deze eindigde in 10-6. Daarvoor waren de sets in 6-4 en 4-6 geëindigd.