'Hij poepte in z'n broek': beruchte bokser Ryan Garcia vernedert zijn tegenstander op X en zorgt weer voor ophef

Topbokser Ryan Garcia heeft weer eenx hele soap gecreëerd. Van drugsgebruik tot biertjes drinken tijdens een weegmoment, je kan het zo gek niet bedenken. Nu heeft Garcia wederom een verhaal de wereld in gebracht naar aanleiding van zijn gevecht met Devin Haney.

Ryan Garcia en kampioen lichtweltergewicht Devin Haney stonden op 20 april tegenover elkaar. De wereldtitel stond al niet meer op het spel, omdat Ryan Garcia het streefgewicht niet wist te halen. Tijdens het weegmoment zorgde dat voor bizarre taferelen, waar Garcia een biertje achterover gooide en de teams elkaar in de haren vlogen.

Ryan Garcia wist wel de wereldkampioen meerdere keren tegen het canvas te werken en uiteindelijk ook de partij te winnen. De titel won Garcia niet, maar het zorgde wel voor reuring in de bokswereld.

De gekkigheid werd helemaal compleet toen Garcia met het verhaal kwam dat hij elke dag gedronken en gerookt had in voorbereiding voor de partij met Devin Haney.

Misleidende foto

Het gevecht is inmiddels meer dan een maand geleden, maar het verhaal blijft maar doorgaan. Op X plaatste een gebruiker een foto waarop zou moeten blijken dat Devin Haney in zijn broek poepte tijdens het gevecht. Op de foto zijn vlekken te zien op de broek van Haney, en de X-gebruiker richtte zijn bericht naar Garcia toe: "Je hebt deze man in zijn broek laten poepen tijdens het gevecht. Hij had kleine, natte poepvlekken op zijn broek nadat je hem had neergeslagen."

Ryan Garcia maakte hier graag gebruik van en plaatste het bericht zelf ook met de tekst: "Nah, dat is gekkigheid. Hij poepte in zijn broek."

Nah that’s crazy 💩💩 He shit his pants https://t.co/KR0XytFoJG — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 31, 2024

Of het echt poepvlekken zijn, is maar de vraag. Er wordt verschillend gereageerd op het bericht. Zo zei iemand dat het van de stoeltjes tussen de rondes door is, en een ander beweerde dat het zweet is. Hoe dan ook: de beruchte Ryan Garcia heeft weer een relletje gecreëerd.