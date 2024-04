Bokslegende Mike Tyson ziet er superfit uit in stoeipartij met ander voormalig wereldkampioen Shannon Briggs

Mike Tyson mag dan al 57 jaar oud zijn, Iron Mike ziet er nog topfit uit. Dit is te zien in een filmpje op de Instagram van Mike, waar hij aan het stoeien is met voormalig wereldkampioen Shannon Briggs.

Je zou maar over straat lopen en opeens twee oud wereldkampioenen zien stoeien en potje schaduwboksen. Dat gebeurde tussen Mike Tyson en Shannon Briggs, die voor een groep mensen even met elkaar aan het dollen waren. Het eindigde in een hoop gelach en geknuffel tussen de twee oud kampioenen.

Iron Mike is nog steeds fit

Op Instagram deelt Mike veel korte video's van combinaties die hij loslaat op zijn trainer. En altijd met een boodschap aan het einde voor zijn eerst volgende tegenstander Jake Paul. Het zweet druipt van Mike's gezicht, maar de blik van een vechter is nog steeds duidelijk te zien.

De trainer die de pads moet ophouden voor Iron Mike heeft het duidelijk zwaar. De stoten gaan met een gigantische snelheid en kracht, dat er zelfs een pad wegvliegt. Die stoten wil je niet tegen je kaak aan krijgen.

Mike Tyson vs Jake Paul

Op 20 juli staan Jake Paul, de vriend van schaatsdiva Jutta Leerdam, en Iron Mike tegenover elkaar. The Baddest Man on the Planet liet eerder bij FOX News weten doodsbang te zijn voor het gevecht. "Maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang. Dit is de realiteit. In de realiteit ben ik onverslaanbaar", vertelt Mike aan de presentator van FOX News.

Ondanks deze mooie beelden en woorden, wordt er toch getwijfeld aan de fitheid van Mike Tyson en staat er een eventuele vervanger al klaar. Sakio Bika vertelde aan World Boxing News dat hij klaar staat om als invaller op te treden.