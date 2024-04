Hilariteit om trainingsvideo grommende Mike Tyson: 'Zo krijg je Jake Paul wel te pakken'

Mike Tyson en Jake Paul weten de hype rond hun gevecht in juli goed levend te houden. Beide boksers halen met grote regelmaat de publiciteit met opvallende acties en uitspraken. Dinsdag is het de beurt aan Tyson.

Paul speelde vorige week nog in op het bizarre incident tussen Tyson en Evander Holyfield in 1997. Iron Mike beet toen een stuk uit het oor van zijn tegenstander. "Als ik de tanden uit zijn mond sla, kan hij dat bij mij in ieder geval niet doen", stelde de vriend van Jutta Leerdam. Maandag werd overigens bekend dat de twee oom en tante worden.

Gezinsuitbreiding voor familie Paul, Jutta Leerdam kan haar geluk niet op De familie Paul had maandagavond mooi nieuws te melden. In de herfst van 2024 wordt er een baby geboren in de Amerikaanse familie, waar ook Jutta Leerdam inmiddels een jaar bij hoort.

Tyson haalde de publiciteit met een indrukwekkend fimpje waarop hij zijn sparringspartner er flink van langs gaf. "Ik kan niet wachten tot jij dit bent", liet hij Paul weten. Die deed alsof hij niet onder de indruk was: "Net als iedereen, onderschat je me. En daar hou ik van." Voor Leerdam zal het minder prettig zijn geweest om te zien. Zij vreest dat Tyson haar vriend tegen de grond gaat slaan.

'Ik ga dan echt huilen': Jutta Leerdam is bang dat Jake Paul knock-out gaat Jake Paul gaat op 20 juli boksen tegen één van de grootste bokslegendes op aarde: Mike Tyson. Alhoewel hij 'al' 57 jaar oud is, laat hij in trainingen zien nog altijd loeisterk te zijn. Paul en zijn vriendin Jutta Leerdam keken naar de beelden van hem en schrokken.

Maandag deelde Tyson opnieuw een filmpje van een training. Hierop trekt hij luid grommend een flink sprint. "Ik kom je halen", laat hij erbij weten. De hilariteit onder zijn volgers is groot. "Train je voor als Jake Paul de ring uit wil rennen?", vragen mensen zich af. "Zo haal je hem wel in." "Jake Paul plast in zijn broek als hij dit ziet", meent een ander. "Als Tyson 95 is en in zijn rolstoel zo op mij afkomt, ben ik nog steeds doodsbang."

Ook Holyfield reageert op de beelden. De voormalig rivaal van de nu 57-jarige Tyson laat weten zijn ogen uit te kijken.