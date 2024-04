Dit is de fightcard van Glory 92 in Rotterdam: 'Wie wordt de koning van Den Haag?'

Glory heeft de kickboksers bekendgemaakt die het tegen elkaar gaan opnemen tijdens Glory 92 in Rotterdam. Een opvallend gevecht is die tussen twee Hagenezen en daar heeft Glory zelfs al een teaser van gemaakt.

Michael Boapeah en Serkan Ozcaglayan gaan namelijk op 18 mei tegen elkaar vechten tijdens Glory 92 in de RTM Stage in Rotterdam Ahoy. Met de hashtag #KingofTheHague warmt de kickboksorganisatie het publiek vast op. Beide vechters komen namelijk uit de stad en krijgen dus de kans zich te bewijzen en naam te maken voor zichzelf in Den Haag.

Maar dat is niet eens het grootste gevecht op de fightcard van Glory. Er komt namelijk ook een titelgevecht naar Rotterdam. Middengewichtkampioen Donovan Wisse uit Suriname wordt uitgedaagd om z'n titel te verdedigen tegen Ulric Bokeme.

Een deel van de fightcard van Glory92. ©Glory

Gevecht van het jaar

Naast bovenstaande gevechten zien de kickboksfans ook een rematch van 'het gevecht van het jaar' van 2023. Toen won Ahmad Chikh Mousa na unanieme jurybeslissing van Berjan Peposhi. Echter, in de slotfase leek Peposhi zijn tegenstander goed te pakken te hebben, maar verloor Peposhi zijn bitje. Net daarvoor had hij Chikh Mousa aan het wankelen gekregen met rake klappen, maar kon hij niet doorzetten omdat de bel al klonk. De rematch tussen de twee is dus op 18 mei in Rotterdam. Glory noemt het nu ook al een potentieel gevecht van het jaar 2024.

Glory heeft ook Jay Overmeer in de ring gezet tegenover Teodor Hristov en Mohamed Touchassie vecht nog tegen Sergej Braun