'Dit wordt iets speciaals voor de fans daar': Dana White belooft twee Engelse titelgevechten bij UFC

De UFC keert terug naar Engeland. Dat zei de grote baas Dana White in een interview. Engeland heeft met Tom Aspinall en Leon Edwards twee kampioenen in de gelederen.

"Dit wordt iets speciaals voor de Engelse fans", benadrukte White in het interview met TNT Sports. "We hebben iets groots in petto." Wat dat precies is, kon White nog niet zeggen. Het lijkt wel te gaan om een evenement in Manchester eind juli. De UFC was 24 keer eerder in Engeland, waarvan vier keer in Manchester.

🚨 The UFC is coming to the UK 🇬🇧



With TWO British champs, @danawhite confirms to @AdamCatterall that the @UFC will return to England for a numbered card in 2024 😍 pic.twitter.com/ydkqreQJtF — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) March 26, 2024

Tom Aspinall won in november 2023 de strijd om het interim-zwaargewicht van Sergei Pavlovich. Leon Rocky Edwards won een maand later op beslissing van Colby Covington en is daardoor de huidige weltergewichtkampioen.