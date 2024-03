Glory onthult 'mysterieuze' nieuwe vechter, fans raden door masker wie het is

Glory is een nieuwe vechter rijker. Wie dat is, dat wil de vechtsportorganisatie nog niet laten weten. 'Nieuwe vechter getekend! Wie denk jij dat het is?', schreven ze op Instagram, bij een mysterieuze foto van een masker. Juist dat masker heeft ervoor gezorgd dat fans denken te weten wie het is.

Volgens vechtsportfans gaat het om Mory Kromah, die voorheen vocht bij Enfusion. Daar won de Nederlandse vechter met roots uit Guinee alle elf zijn gevechten, waarvan drie via (T)KO. Kromah komt uit in het lichtzwaargewicht. In die klasse is de Marokkaan Tarik Khbabez de titelhouder, hij pakte onlangs bij de Grand Prix van Glory de belt af van Donegi Abena uit Suriname.

Kromah met masker

Met het masker verklapte Glory dus de komst van Kromah, die als bijnaam The Black Ghost heeft. De vechter komt bij iedere partij en persconferentie aan met een masker. Een plus een zou in dit geval twee zijn.