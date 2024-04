Levi Rigters weer in actie op Glory 92: 'Ik wil een rematch tegen Rico Verhoeven'

Levi Rigters stapt weer in de ring: bij Glory 92 in Ahoy op 18 mei gaat hij knokken. Het zwaargewicht neemt het dan op tegen Jahfarr Wilnis. Een titelgevecht is zijn grote doel.

De 28-jarige Rigters bracht Rico Verhoeven in de finale van vorige editie van Glory aan het wankelen met een spinning backfist. Die finale smaakte naar meer. "Tijdens dat gevecht heb ik het effe gevoeld en het gevoel gekregen hier meer van te willen", zegt Rigters tegen De Telegraaf. "Die finale, tegen Rico vechten, was een droom die uitkwam. Alleen had ik dat als losse partij in m’n hoofd, niet in een toernooi. Dus het is nog niet helemaal hoe ik het voor me zag. Dat moet nog gebeuren gewoon."

Verhoeven won het toernooi en lijkt volgens Rigters onaantastbaar. Juist daarom zou hij de kampioen graag willen verslaan. Bovendien is Verhoeven op sportief gebied een groot voorbeeld voor 'The Prince of Kickboxing'.

Dit is de fightcard van Glory 92 in Rotterdam: 'Wie wordt de koning van Den Haag?' Glory heeft de kickboksers bekendgemaakt die het tegen elkaar gaan opnemen tijdens Glory 92 in Rotterdam. Een opvallend gevecht is die tussen twee Hagenezen en daar heeft Glory zelfs al een teaser van gemaakt.

"In principe is hij gedurende mijn hele carrière al de kampioen. Ik wil degene zijn die hem van die troon afstoot. Dat zou het complete plaatje zijn. Ik heb nooit echt een voorbeeld, maar op bepaalde vlakken is hij dat wel, als je kijkt naar de manier waarop hij alles heeft gedaan en aangepakt. Dat er heel veel onderling respect is. We zijn allebei heel erg sportman en zien dit ook als sport. Als we zeggen dat we elkaar knock-out willen slaan, snappen we dat ook, sportief gezien. We nemen het niet heel persoonlijk."

Fysiek kapot

Het toernooi was zwaar voor Rigters, die in drie wedstrijden, tegen Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh en Verhoeven, alles moest geven. "Ik lag wel even een paar dagen plat, maar gelukkig was ik snel hersteld. M’n schenen en knieën waren vooral helemaal kapot, dat merkte ik al na die partij tegen Bahram. In de kleedkamer was ik fysiek helemaal kapot, maar aan de andere kant stond die droom op het punt uit te komen, tegen Rico. Als je dan weer opkomt voor zo’n partij, dan is die pijn ook weer even weg. Dan gaat die knop om en is er weer alle geloof dat het mogelijk is. En dan krijg je die trappen van Rico…"

Spinning backfist

De trappen van Verhoeven kwamen hard aan bij Rigters. Hij ging uiteindelijk vier keer neer, wat leidde tot een technische knock-out. Toch maakte ook hij indruk, met name met die spinning backfist waarmee hij Verhoeven naar de grond kreeg. Die was overigens van tevoren gepland. "Ik moest zoiets doen om hem te verrassen", aldus Rigters. "Om het hem moeilijk te maken. Hij was er goed op. Ik hoopte alleen maar: blijf liggen, blijf liggen. Maar hij herstelt snel en blijft opstaan. Ik kwam fysiek gewoon net een stukje tekort. Terwijl die avond verder alles klopte, in principe. Ik had de juiste mensen om me heen, heb heel diep moeten gaan en kon weer genieten in de ring. Dat stukje heb ik echt teruggevonden."