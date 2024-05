Rico Verhoeven brengt zijn kinderen discipline bij: 'Hij is veel veranderd, in positieve zin'

Rico Verhoeven is een familiemens. Niet alleen zijn eigen kinderen, maar ook 'bonuskind' Isaiah heeft te maken met de opvoeding van de kickbokser. Daar komt veel discipline bij kijken, zegt Isaiah.

Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Been ontmoetten elkaar op een feestje van Jandino Asporaat. "Ik denk dat het bij ons heel erg gegroeid is", zegt Van Been in het tv-programma Rooijakkers Over de Vloer over de liefde tussen haar en de kickbokswereldkampioen. "Het was niet meteen boem, maar er was wel meteen veel chemie." Toen Verhoeven (35) een vraag van Art Rooijakkers kreeg over trouwen, begon hij volgens de presentator voor het eerst te 'hakkelen'.

Te streng?

Ook de kids komen in beeld. Of hij te streng is? Van Been: "Met veel dingen niet. Maar sinds Rico in het leven is van Isaiah, is hij wel veel veranderd. In positieve zin." Verhoeven kwam in het leven van de zoon van Van Been, toen Isaiah twaalf jaar was. Ook Isaiah beaamt dat hij veel meer discipline heeft gekregen in zijn leven én enorm is verbeterd als mens en persoon.

Verhoeven heeft uit een eerdere relatie drie kinderen: dochters Mikayla en Jazlynn en zoontje Vince. Zij zijn allemaal nog een stukje jonger dan Isaiah.

Rico Verhoeven gilt in waterglijbaan: 'Ze dachten dat ik een coole vader was' Rico Verhoeven is helemaal bont en blauw na een avontuur in wat waterglijbanen in het Turkse Antalya. De 35-jarige wereldkampioen zwaargewicht geniet naar met zijn familie van een vakantie. Verhoeven werd door de kids gevraagd om mee te gaan in de waterglijbanen, maar of dat zo'n slim idee was...

Alles voor de kids

Rooijakkers wilde het over de scheiding hebben van Verhoeven met zijn vorige relatie, maar bij Verhoeven ging de blik snel weer naar de kinderen. "Voelt wel aan als een verlies", zegt Verhoeven. "Als het niet meer loopt, moet je aparte wegen inslaan." Als Rooijakkers hem vraagt naar de zwartste periode bij de scheiding, zegt Verhoeven: "Vooral de impact die het heeft op de kinderen. Dat is wel het vervelendst van allemaal. Zij moeten opeens een nieuwe dynamiek zien te vinden."

'Ik zou mezelf dood vechten'

Eerder in de aflevering sprak Verhoeven over zijn leven als vechter. Zijn vader - ook kickbokser - overleed en sindsdien is trainer Dennis degene met wie hij alles deelt. De trainer is dan ook degene die hem soms tot bedaren moet brengen, want Verhoeven 'zou zichzelf dood vechten' als niemand hem tegenhoudt.

Rico Verhoeven emotioneel buiten de ring, maar daarbinnen 'keihard': 'Ik zou mezelf dood vechten' Rico Verhoeven is in de ring een ander persoon dan daarbuiten. Als kickbokser is hij een soort robot, maar in het dagelijks leven is hij eigenlijk heel gevoelig. Het omzetten van die knop heeft hij geleerd van zijn vader.