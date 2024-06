Rico Verhoeven laat zich zien bij Glory Grand Prix voor lichtzwaargewichten in Ahoy

Rico Verhoeven is present bij de Glory Grand Prix in Ahoy, Rotterdam. Eerder dit jaar kwam hij als winnaar uit de bus bij de editie voor zwaargewichten. Vanavond zijn de lichtzwaargewichten aan de beurt.

Verhoeven wil uiteraard zijn collega's in een andere gewichtsklasse van dichtbij aan het werk zien. Wie weet stromen enkele vechters later door naar het zwaargewicht. Ondenkbaar is dat niet. Wereldkampioen Tarik Khbabez heeft al aangegeven dat hij, als hij zaterdag het toernooi wint, Verhoeven gaat uitdagen voor een clash tussen kampioen en kampioen.

De verslaggevers van Sportnieuws.nl spotten Verhoeven en namen bovenstaande foto. Op zijn Instagram-pagina post Verhoeven regelmatig een story met beelden van het evenement in Rotterdam. Op eentje loopt hij langs een rij bezoekers, met als tekst: 'De fans zijn er'.

Rico Verhoeven

Verhoeven heeft momenteel nog geen gevecht in zijn agenda staan. Na zijn zege bij Glory Grand Prix in het zwaargewicht wil hij het even rustiger aan doen. Ook ontwikkelt hij zich als acteur en wil hij tijd geven aan zijn partner. De laatste weken postte Verhoeven regelmatig op Instagram beelden van vakanties en romantische momenten met Naomy van Beem.