Bahram Rajabzadeh kan niet wachten om na Grand Prix weer veel te eten: 'Ik houd van vlees'

Bahram Rajabzadeh vecht zaterdag mee bij de allereerste Light Heavyweight Grand Prix van Glory. De vechter uit Azerbeidzjan deed in maart ook al mee bij het zwaargewichttoernooi en veroverde toen de harten van het publiek. Dit keer is hij gekomen om te winnen, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Vrijdagmiddag was deze site aanwezig bij de staredown voor de kwartfinales van de Grand Prix. Rajabzadeh stond oog-in-oog met zijn tegenstander Ibrahim El Bouni. Daarover zei Rajabzadeh: "Ik zag alleen maar de wil om te vechten en om mezelf te bewijzen. Ik zag niks anders."

Eetpatroon

Voor het toernooi moest Rajabzadeh flink afvallen. De limiet voor het lichtzwaargewicht is 79,38 kilogram, terwijl hij voor de Grand Prix met de zwaargewichten geen restricties had. Dat viel Rajabzadeh wel even zwaar. "Het was een beetje moeilijk voor me om te zakken in gewicht", zei hij voor onze camera. "Maar ik miste het eten natuurlijk wel een beetje." Als het toernooi voorbij is, begint Rajabzadeh weer met eten. "Ik houd meer van vlees", onthulde hij.

Laatste 24 uur voor toernooi

Hoe ziet zo'n laatste dag voor zo'n achtmanstoernooi er eigenlijk uit? "Je denkt na over hoe het zal zijn en hoe het niet zal zijn. Maar als je zelfverzekerd bent, dan denk je aan niets anders. Ik heb wat spannende uren en dagen met stress."

'Gekomen om te winnen'

Rajabzadeh heeft geleerd van zijn vorige optreden in maart, op de Grand Prix waar Rico Verhoeven won. "Ik ben gekomen om te winnen", verzekerde hij. Met het zelfvertrouwen zit het wel goed van de vechter uit Azerbeidzjan, al is dat wel duidelijk sinds Rajabzadeh zich voor de eerste keer liet zien bij Glory.

Op de vraag waar hij over vijf jaar wil staan, reageerde hij onlangs: "Dan denken mensen niet over me als een kampioen. Maar als een legende."