Rico Verhoeven opent nieuwe kickboksclub in Rotterdam: 'We maken elkaar beter'

Rico Verhoeven heeft in Rotterdam een sportschool geopend: een filiaal van The Kickboxing Society. De kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory zegt dat iedereen welkom is, ongeacht je niveau.

Diverse bekende lui waren opgetrommeld om de opening wat feestelijker te maken, waaronder Feyenoorders Thomas Beelen en Thomas van den Belt, televisiekok London Loy, oud-basketbalster Chatilla van Grinsven en danser Timor Steffens. Maar het middelpunt was uiteraard Verhoeven, want hij is de grote inspirator die mensen kan aanzetten om lekker diep te gaan in de gym. En dat hoeft heus niet op zijn niveau, legt hij uit tegenover Sportnieuws.nl.

Mainstream

"De bedoeling is dat The Kickboxing Society zo mainstream mogelijk is", zegt Verhoeven. "De sport is al mainstream. We willen onze manier en visie van de sport benaderen met iedereen delen, zowel nationaal als internationaal. Of ook collega-kickboksers hier iets aan kunnen hebben? Ja. We zetten hier de puntjes op de i. Hoe ik en de mensen om me heen de sport beanderen is de afgelopen jaren veranderd."

Nederland kickboksland

"Ik deel dat graag. Dan weet de concurrentie misschien wat ik doe, maar is dat dan erg? Ik train al jaren met Benny Adegbuyi. Ik weet dan dus ook wat hij doet. We maken elkaar juist beter. Dat is mijn visie. Daarom is de sport in Nederland zo goed en groot geworden. Ons land is klein, maar we delen die informatie met elkaar."

Bekijk hieronder het gesprek van Sportnieuws.nl met de king of kickboxing.