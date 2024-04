UFC viert jubileum met 300e vechtkaart en looft gevechtsbonussen van 300.000 dollar (!) uit

UFC viert zaterdag een jubileum met de 300e PayperView-kaart in de geschiedenis voor de organisatie. Vechtbaas Dana White was daarom wel erg gulzig. Hij liet zich verleiden tot het geven van een fors hogere vechtbonus.

Waar de UFC normaal gesproken een bonus van 50.000 dollar (46.854 euro) uitdeelt aan bepaalde vechters, liet White zich dit keer uit de tent lokken. Tijdens de persconferentie voor het monumentale evenement vroegen de 26 vechters op het podium, die ook in de kooi zullen stappen zaterdagnacht, massaal om een hogere bonus. White liet zich ompraten en verzekerde dat een bonus dit weekend geen 50.000, maar 300.000 dollar ( 281.127 euro) op zou leveren.

Wanneer krijgt een vechter een bonus?

Vechters kunnen op twee verschillende manieren een bonus pakken. De UFC geeft bonussen uit voor het gevecht van de avond en de prestatie van de avond. Allebei die categorieën kunnen dezelfde vechters betreffen, hoe veel vechters precies een bonus krijgen bepaalt de UFC. Doorgaans krijgen alle knokkers met een knockout of een submission een bonus, maar door de verhoging van het geldbedrag is de organisatie wellicht minder scheutig. Het gevecht van de avond is vaak slechts één partij.

Nieuwe locaties

Vechtbaas White gaf naast de verhoging van de bonussen nog een aantal scoops weg. Zo vertelde de Amerikaan dat de UFC ene evenement gaat organiseren op drie locaties die lange tijd niet zijn aangedaan. Er komt volgens White een vechtkaart in Manchester Engeland, één in Afrika en één in Spanje. Laatstgenoemde is nog niet officieel, maar met de aanwezigheid van de ongeslagen vedergewichtkampioen Ilia Topuria lijkt het volgens White zeer waarschijnlijk.