Feyenoorders dollen bij opening van sportschool Rico Verhoeven: 'Denk dat ik een betere kickbokser ben'

Feyenoord-spelers Thomas Beelen en Thomas van den Belt waren aanwezig bij de opening van de nieuwe sportschool van Rico Verhoeven. Aan beide Feyenoorders werd door Sportnieuws.nl gevraagd naar hun kwaliteiten als kickboksers en een van de twee heeft aan vertrouwen geen gebrek.

Van den Belt wordt gevraagd wat er zou gebeuren als Verhoeven en hij van sport zouden wisselen. Wordt Rico dan de betere voetballer, of is Van den Belt dan een talent in kickboksen? "Ik heb mezelf niet zo hoog zitten, maar denk dat ik de betere kickbokser ben", lacht Van de Belt. "Dat denk ik wel."

Zijn Feyenoord-collega Beelen betwijfelt of hij dat ook zou zijn, "Ik weet totaal niet hoe Rico op het veld is natuurlijk, maar ik zeg dan toch Rico als betere voetballer want ik kan totaal niet kickboksen."

Is Rico Verhoeven een betere vechter, ondernemer of acteur? Rico Verhoeven opende een kickboksclub en er waren diverse bekende Nederlanders bij. Sportnieuws.nl was erbij.

Naast de twee Feyenoorders waren onder meer televisiekok London Loy, oud-basketbalster Chatilla van Grinsven en danser Timor Steffens aanwezig. Maar het middelpunt was uiteraard Verhoeven, want hij is de grote inspirator die mensen kan aanzetten om lekker diep te gaan in de gym. En dat hoeft heus niet op zijn niveau, legt hij uit tegenover Sportnieuws.nl. "De bedoeling is dat The Kickboxing Society zo mainstream mogelijk is", vertelt de King of Kickboksing. Bekijk hieronder het volledige interview.