Tariq Osaro op 21 september weer de ring in: tegenstander vocht recent nog tegen Badr Hari

Tariq Osaro stapt op 21 september voor het eerst weer de ring in na de zwaargewicht Grand Prix van Glory. Tijdens Glory 95 in Zagreb neemt de Nigeriaans-Nederlandse kickbokser het op tegen de Est Uku Jürjendal.

Het hoofdgevecht van de kaart in het Kroatische Zagreb is om de plek als nummer één uitdager van de kampioen Rico Verhoeven. Levi Rigters neemt het op tegen thuisvechter Antonio Plazibat. Laatstgenoemde was lange tijd de eerste in rij, maar hij verloor eerder nog zijn partij voor de plek van nummer één uitdager tegen Osaro. Nu krijgt de Kroaat dus nog een kans tegen Rigters. Die vocht tijdens de finale van de zwaargewicht Grand Prix tegen Verhoeven, maar verloor.

Levi Rigters mag nog niet tegen Rico Verhoeven en staat voor zware opgave in Kroatië Levi Rigters hoopte na zijn overwinning op Nico Horta tijdens Glory 92 op een nieuwe kans tegen Rico Verhoeven, maar zal nog even geduld moeten hebben. De kickbokser neemt het in Glory 95 in Zagreb op tegen Antonio Plazibat.

Osaro

Voor Osaro is de partij tegen Jürjendal een ideale manier om zich weer in het vizier van een titelgevecht te krijgen. Helemaal omdat Plazibat en Rigters op dezelfde kaart vechten. Osaro vocht begin november 2023 tegen de kampioen Verhoeven, maar verloor in een matige wedstrijd van zijn kant. Daarna vocht hij pas weer in de zwaargewicht Grand Prix, waar hij in de eerste ronde al ten onder ging tegen Bahram Rajabzadeh.

Jürjendal

Jürjendal vocht ook op de zwaargewicht Grand Prix, maar hij verloor dan weer snel in het toernooi van Rigters. De vechter uit Estland staat op dit moment achtste in de ranking. In oktober 2023 pakte hij zijn laatste overwinning tegen de routinier Badr Hari. Daarvoor verloor hij ook van Rajabzadeh, maar won hij weer van Martin Tersptra. Jürjendal won al zijn gevechten in Glory via knockout.