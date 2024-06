Levi Rigters mag nog niet tegen Rico Verhoeven en staat voor zware opgave in Kroatië

Levi Rigters hoopte na zijn overwinning op Nico Horta tijdens Glory 92 op een nieuwe kans tegen Rico Verhoeven, maar zal nog even geduld moeten hebben. De kickbokser neemt het in Glory 95 in Zagreb op tegen Antonio Plazibat.

De Kroaat Plazibat vecht dus een thuiswedstrijd op 21 september in Zagreb. De 30-jarige kickbokser won 22 van zijn 27 duels, waarvan zestien met een knock-out. Rigters( 28) won achttien van zijn twintig partijen, waarvan acht met een knock-out.

"Dit wordt een gevecht tussen twee van de beste zwaargewichten", aldus Rigters. "Ik kijk ernaar uit om in Kroatië te vechten. Jammer voor de fans, maar ik zal de persoon zijn die er met de winst vandoor gaat. Het belooft hoe dan ook een onvergetelijke avond te worden."

Plazibat noemt op zijn beurt Rigters ‘slechts een nieuw lichaam op mijn pad’: "Hij gaat knock-out en 15.000 Kroaten zullen mijn naam schreeuwen."

Rigters nam het in maart van dit jaar in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten al op tegen wereldkampioen Rico Verhoeven. Hij moest toen opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan, maar hij had de koning van het kickboksen ook tegen de grond geslagen.

Bij de Grand Prix stond de wereldtitel niet op het spel. Rigters hoopte op een kans tegen Verhoeven om de wereldtitel over te nemen.