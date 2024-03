Vechter Jarno Errens na eerste overwinning bij UFC: 'Als je verliest kent niemand je'

Nederland heeft met Jarno Errens weer een topper in de UFC. De MMA-vechter greep in de nacht van zaterdag op zondag in Las Vegas zijn eerste UFC-zege na twee verliezen. "Als je verliest kent niemand je, hopelijk na vandaag weer wel."

"Niemand geloofde meer in me", sprak de 29-jarige Errens na afloop van zijn winstpartij. De vechtsporter uit Heerlen wist dat hij na twee nederlagen moest winnen om zijn toekomst bij de UFC in leven te houden. Hij heeft een contract bij de prestigieuze MMA-organisatie voor vier gevechten.

In zijn derde gevecht zette Errens alles op alles. Gretig wilde hij laten zien wat hij in huis had. Met een arsenaal van lowkicks, knietjes en harde klappen dwong hij Nguyen tot wanhopen. De Amerikaan kreeg het flink te pakken, met bijvoorbeeld een gespleten lip als gevolg. Tot twee keer toe liet Errens Nguyen naar de grond zakken en na drie rondes was het wel duidelijk wie er zou winnen.

Jarno Errens (links) deelt een knietje uit aan Steven Nguyen.

'Ik ben een gevaar voor iedereen in de vedergewichtklasse'

De jury was unaniem en toen de scheidsrechter zijn arm in de lucht gooide schreeuwde de Heerlenaar het uit. "Ik heb laten zien dat ik echt een gevaar kan zijn voor de vedergewichtklasse."

Errens kan binnenkort een nieuwe uitnodiging verwachten voor zijn vierde UFC-gevecht. Hij hoopt weer voldoende voorbereidingstijd te hebben, want dat was het verschil tussen zijn derde en zijn eerdere gevechten. Tegen de Fransman William Gomis en de Koreaan Seung-Woo Choi verloor hij mede daarom. Na die twee nederlagen toch winnen heeft hem waarschijnlijk veel goodwill opgeleverd. Wie weet wat een eventueel volgende overwinning kan betekenen voor Errens.