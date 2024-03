Overzicht Europa League: goals Jeremie Frimpong en Cody Gakpo laten bondscoach Koeman lachen

De acht ploegen in de kwartfinale van de Europa League zijn bekend. Cody Gakpo en Jeremie Frimpong waren donderdagavond trefzeker. Dat kan Ronald Koeman, die vrijdag de definitieve selectie van Oranje voor de komende interlandperiode bekendmaakt, wel bekoren.

Bayer Leverkusen had het in eigen huis ontzettend moeilijk met Qarabag, maar draaide de wedstrijd na een 2-0 achterstand compleet om. Er was zelfs een rode kaart aan Qarabag-zijde voor nodig. Vorige week was het 2-2 geworden, waarna de ploeg van Jeremie Frimpong in eigen huis moest winnen. Het kwam alleen met 2-0 achter. Frimpong maakte in de 72e minuut de aansluitingstreffer, waarna Patrick Schick in de 93e en 97e minuut de achterstand omboog in een voorsprong. Sensatie in Leverkusen.

Twee goals voor Cody Gakpo

Ondertussen kende het Liverpool van Jurgen Klop een walk in the park tegen Sparta Praag. In Tsjechië won het al met 5-1, in Liverpool deden Cody Gakpo en co daar nog een schepje bovenop: 6-1. Gakpo scoorde zelf tweemaal, Virgil van Dijk was enkel invaller. Mohamed Salah was met één goal en drie assists de grote man.

Check hier de 4-0 van Cody Gakpo:

Ook Benfica, AC Milan, Olympique Marseille, West Ham United, Atalanta Bergamo en AS Roma zijn door. Roma - dat een ronde eerder Feyenoord uitschakelde - verloor donderdagavond van Brighton & Hove Albion, maar had thuis al overtuigend met 4-0 gewonnen.

De grote Mohammed Kudus-show

Mohammed Kudus pakte een hoofdrol bij West Ham United. De Engelse formatie won liefst met 5-0 van SC Freiburg en de tweede treffer van Kudus, die 5-0, was van fenomenale klasse. Hij begon op de eigen helft aan een solo en stopte pas in de Freiburg-zestien.