Extra Champions League-ticket voor Duitsland en Italië, rampweek voor Engeland

Vanwege de resultaten in Europa deze week hebben Duitsland en Italië vanaf volgend seizoen een extra ticket voor de Champions League verdiend. De nummer vijf van de Serie A mag volgend seizoen meedoen aan het toernooi. Ook de nummer vijf in de Bundesliga is zo goed als zeker van deelname. Voor Engeland was het een rampweek in Europa. Vier Premier League-clubs werden uitgeschakeld.

De Champions League gaat volgend seizoen in een nieuwe vorm verder. In de nieuwe opzet start het Europese clubtoernooi met 36 clubs in een competitiefase met acht duels voor elk team, in plaats van 32 clubs in acht poules. De poulefase wordt dan een ranglijst van alle clubs. Eind januari beslissen die resultaten wie doorgaan naar de knock-outfase en wie play-offs moeten spelen.

Er zijn dus vier extra tickets te vergeven. UEFA beloont de twee best presterende landen met twee daarvan. Die gaan dus naar Italië en Duitsland. Italië gaat aan kop op de coëfficiëntenranglijst van UEFA dit seizoen met 19.428. Het is zelfs mogelijk dat er zes Serie A-clubs mogen deelnemen aan de Champions League. Dat gebeurt als AS Roma of Atalanta zesde wordt in de competitie, maar wel de Europa League wint en zich daardoor plaatst voor het toernooi. De clubs staan momenteel vijfde en zesde in Italië.

Europa League | Jeremie Frimpong redt status Bayer Leverkusen, Roma schakelt Milan uit De vier halvefinalisten van de Europa League zijn bekend. Bayer Leverkusen, AS Roma, Olympique Marseille en Atalanta Bergamo maken zich op voor de halve eindstrijdt. Atalanta won over twee wedstrijden van Liverpool.

Duitsland volgt op de coëfficiëntenranglijst met 17.928 punten en heeft een kleine voorsprong op Engeland dat 17.375 punten heeft. Met drie overgebleven Duitse clubs in Europa is de kans erg groot dat Duitsland het extra ticket veilig stelt. Bayern München en Borussia Dortmund staan in de halve finales van de Champions League. Bayer Leverkusen speelt de halve eindstrijd in de Europa League.

Rampweek voor Engeland

Engeland heeft alleen nog Aston Villa over in Europa. De club plaatste zich donderdagavond na penalty's voor de halve finales van de Conference League ten koste van LOSC Lille. Woensdag werden Manchester City en Arsenal uitgeschakeld in de Champions League. In de kwartfinales van de Europa League sneuvelden West Ham United en Liverpool.

Nederland heeft ook geen goede zaken gedaan op de coëffieciëntenlijst. Met 10.000 punten en geen clubs meer in Europa staat Nederland op de tiende plaats.