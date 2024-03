Ahmetcan Kaplan moet één wedstrijd brommen na rode kaart tegen Sparta

Rode kaarten bij Ajax waren de laatste jaren zeldzaam. De Amsterdammers lopen dit seizoen echter wel erg rood aan. Achmetcan Kaplan pakte zondag ook weer rood. Het levert hem één wedstrijd schorsing op.

Diep in blessuretijd van de uitwedstrijd bij Sparta liet de Turkse verdediger een speler van Sparta niet op keeper Diant Ramaj af gaan. Kaplan haalde de doorgebroken speler neer en kreeg rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het was alweer de vijfde rode kaart voor een Ajax-speler in de laatste zeven duels van de club.

Maandag maakte de KNVB bekend dat hij één wedstrijd geschorst is na zijn rode kaart. De Turk krijgt geen wedstrijden voorwaardelijk.

Nog nooit kreeg Ajax zoveel tegengoals als dit seizoen, teller loopt nog een tijdje door Het dramatische seizoen van Ajax is zondag tegen Sparta extra onderstreept door een negatief record voor de Amsterdammers. De 2-0 van Arno Verschueren betekende de 72ste tegengoal. Nog nooit kreeg een Ajax-team in de historie zoveel goals om de oren.

De donderdag voor Sparta-uit schreef Ajax al negatieve geschiedenis door de rode kaart van Sivert Mannsverk tegen Aston Villa. Dat was namelijk al de vijfde rode kaart in één Europees seizoen en dat was nog nooit gebeurd. Maar die rode kaart is ook onderdeel van wat wel een trend lijkt bij de spelers van trainer John van 't Schip.

Wedstrijd Rode kaart Sparta - Ajax Ahmetcan Kaplan Aston Villa - Ajax Sivert Mannsverk Ajax - Fortuna Sittard - Ajax - Aston Villa Tristan Gooijer Ajax - FC Utrecht Devyne Rensch AZ - Ajax - Bodo/Glimt - Ajax Josip Sutalo

Kaplan is door zijn rode kaart tegen Sparta geschorst voor de wedstrijd van Ajax bij PEC Zwolle. Dat duel is pas na de interlandbreak. Bij Ajax zijn momenteel ook de verdedigers Josip Sutalo en Devyne Rensch geblesseerd.