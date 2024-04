Ajax-voorzitter Michael van Praag wil snel ledenbijeenkomst over situatie Alex Kroes

Ajax-voorzitter Michael van Praag beseft dat er snel wat brandjes geblust moeten worden bij de Amsterdamse voetbalclub. Daarom wil hij op korte termijn een officieuze ledenbijeenkomst houden. Bij die gelegenheid wil hij uitleggen waarom hij algemeen directeur Alex Kroes heeft geschorst.

Wanneer de bijeenkomst plaatsvindt is nog niet bekend. Van Praag stelt dat hij niet de aangewezen partij is om een datum te prikken. "Het is niet aan mij, maar aan de bestuursraad om die bijeenkomst te organiseren", zegt Van Praag tegen het AD. "Ik wacht dat dus even af, maar ik ben uiteraard beschikbaar." Zijn doel is dat er wel vaart zit achter de bijeenkomst en dat de vergadering in elk geval wordt gehouden voor de officiële Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA) van 21 mei.

Alex Kroes

Kroes werd een week geleden geschorst vanwege vermoedelijke beurshandel met voorkennis. Toen hij solliciteerde bij Ajax naar de functie van algemeen directeur, kocht hij aandelen in Ajax. Op dat moment wist hij vermoedelijk vrij zeker dat hij de baan zou krijgen. De rest van de aandelenmarkt wist dat niet. Dat zou dan gelden als handelen met voorkennis, wat verboden is.

Brief

Diverse Ajax-leden zijn het niet eens met de besluitvorming van Van Praag. 131 leden stuurden een brief aan de bestuursraad van Ajax waarin zij excuses eisten van Van Praag. Zij hadden liever gezien dat er eerst uitgebreider onderzoek wordt gedaan naar de handelingen van Kroes. Van Praag vindt nog steeds dat hij juist heeft geoordeeld: "Bij een beursgenoteerde onderneming konden we domweg niet anders in deze situatie dan Alex schorsen."

BAVA

Bij de BAVA van 21 mei gaat het over de schorsing van Kroes en het KPMG-rapport dat over Sven Mislintat is geschreven. De bestuursraad kan geen leden van de Raad van commissarissen wegsturen. Wel kan de bestuursraad de hele RvC wegsturen. Dat zou echter een slepende, maandenlange procedure tot gevolg hebben waarbij eerst de ondernemingskamer aan zet is.