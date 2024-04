Andries Jonker na domper Oranje Leeuwinnen tegen Italië: 'Hier moeten we doorheen'

De Oranje Leeuwinnen waren vrijdag machteloos in het duel uit tegen Italië. De eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 werd verloren met 2-0. Bondscoach Andries Jonker bleef na afloop redelijk mild voor de Nederlandse vrouwen.

"Hier moeten we doorheen", zei Jonker tegen de NOS. Hij doelde onder meer op de afwezige speelsters. Lieke Martens, Jackie Groenen, Jill Roord, Vivianne Miedema en Daphne van Domselaar waren niet van de partij en dat zijn stuk voor stuk dragende krachten.

Kansen

"We hadden de intentie om te voetballen", zo ging hij door. "We hadden 65 procent balbezit. Maar uit balbezit moet je kansen maken. Wat dat betreft is dit een klassiek Italiaans team. Tot aan de zestien meter ging het bij vlagen aardig bij ons. Maar daar moet het gebeuren. Het aantal kansen dat we hadden was veel te weinig. Daar moeten we aan werken, dat we dat voor elkaar gaan krijgen."

Geloof

De ruststand was 1-0. "Maar stond het dan 1-1, dan kan niemand daar wat van zeggen", meent Jonker, die de teams dus gelijkwaardig vond. "Na rust hadden we kansen die er in veel situaties in zouden gaan. Nu niet. In het laatste kwartier moesten we wisselen. Het geloof ging daarna weg, daarna zijn de Italiaanse vrouwen gevaarlijker dan wij."

Stappen zetten

Na twee niet heel geslaagde toernooien (EK 2021/2022, WK 2023) en het mislukken van de poging om een ticket te pakken voor de Olympische Spelen 2024, kun je concluderen dat de Oranje Leeuwinnen wegzakken uit de top van het vrouwenvoetbal. "Iedereen wil graag dat het goed gaat", zegt Jonker. "Zo makkelijk is dat niet. Wieke Kaptein en Esmee Brugts moeten stappen maken. En degenen die zorgen voor nauwkeurigheid en een fijne technische uitvoering, die zijn er vanavond niet."

Noorwegen

Hij wil niet al te veel somberen. Ook hoeven de speelsters geen donderpreek te verwachten. "We moeten in de eerste plaats kijken naar wat we wel goed hebben gedaan. Daarna kijken we naar de niet goede dingen. Ik ben gewend de vinger op de zere plek te leggen. Nu komt Noorwegen eraan. We wilden hier winnen, maar ijzer met handen breken is moeilijk."