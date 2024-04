'Arne Slot is zo overtuigd van project bij Liverpool dat hij al naar huizen speurt in Engeland'

Arne Slot is op huizenjacht in Engeland en waarschijnlijk specifiek in de regio Liverpool. De trainer van Feyenoord moet bij het rode gedeelte van de stad de vertrekkende Jürgen Klopp opvolgen. Slot heeft al een gesprek achter de rug met Liverpool en er staan er nog meerdere gepland.

De tijd lijkt rijp voor een vertrek van Slot bij Feyenoord. Hij heeft de Rotterdamse grootmacht omgetoverd tot ware voetbalmachine. Slot bereikte in zijn eerste seizoen de finale van de Conference League (waarin werd verloren van AS Roma), werd afgelopen jaar kampioen en won zondag de KNVB Beker. Na die wedstrijd zei hij: "Ik heb eerder wel al gezegd dat mocht er een club komen die ik heel interessant vind, dan luister ik daar naar."

Dat lijkt in dit geval Liverpool te zijn. Die club leek Rúben Amorim aan te willen stellen als opvolger van Jürgen Klopp, maar er kwam een kink in de kabel. Liverpool schakelde door naar Slot en die staat wel open voor een avontuur in de Premier League. De oefenmeester zou zelfs zo geïnteresseerd zijn dat er volgens 1908.nl al voorzichtig naar een huis wordt gezocht in Liverpool. Het is de bedoeling dat zijn vrouw en twee kinderen ook meegaan.

'Arne Slot in gesprek met Liverpool, Feyenoord weet nog van niets' Arne Slot is in gesprek met Liverpool, zo melden Liverpool-journalist Paul Joyce en transfer-journalist Fabrizio Romano. Er zou direct contact geweest zijn tussen de club en de trainer van Feyenoord, maar de Engelsen zouden zich nog niet gemeld hebben bij de Rotterdammers.

Liverpool moet nog langs Feyenoord

Liverpool zal Feyenoord flink moeten betalen als het Slot los wil weken uit Rotterdam. Vorig seizoen kreeg de trainer een flinke salarisverhoging en werd een clausule uit zijn contract gesloopt die ervoor zorgde dat hij voor een prikkie weg kon. Feyenoord is dus vrij om te vragen wat ze willen voor Slot en volgens Engelse media denkt Liverpool aan een bedrag van 9 miljoen pond (omgerekend 10,4 miljoen euro).

"We wachten het af", reageerde algemeen directeur Dennis te Kloese op de interesse van Liverpool in Slot tegenover Voetbal International. Slot heeft in De Kuip nog een contract tot de zomer van 2026.

Liverpool interested in appointing Feyenoord’s Arne Slot as new manager https://t.co/gS1JBKeOS3 — Guardian sport (@guardian_sport) April 23, 2024