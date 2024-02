Besluit over toekomst Erik ten Hag bij Manchester United komt eraan: 'Nieuwe eigenaren weten het al'

Voormalig Manchester United-speler Gary Neville gaat er vanuit dat snel duidelijk wordt of Erik ten Hag ook na dit seizoen nog trainer is van The Reds. De overname van een deel van de aandelen door Sir Jim Ratcliffe is afgerond en dus moet hij een beslissing nemen over de positie van Ten Hag.

"Ik denk dat ze al weten of Ten Hag volgend jaar nog de trainer is", zei Neville maandagavond bij Sky Sports. Ratcliffe neemt de leiding op sportief vlak over en doet dat samen met Dave Brailsford, die jarenlang ploegleider was van wielerploeg INEOS. De oud-speler denkt dat ze geleerd hebben van het verleden: "United liep de afgelopen tien jaar achter de feiten aan en dat gaat hen niet gebeuren."

United was sterk begonnen aan 2024, maar leed afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Neville denkt dat het niets uitmaakt voor Ten Hag: "Ik denk dat ze hun beslissing al hebben genomen, ongeacht of ze zich daarvoor plaatsen."

Foto | Erik ten Hag neemt tijdens een wandeling met zijn vrouw pauze in cruciale week Erik ten Hag wacht een cruciale week voor zijn toekomst als trainer van Manchester United. De Nederlandse coach wacht woensdag de vijfde ronde van de FA Cup en zondag de Manchester Derby. Mede daarom nam de Nederlander even pauze door een wandeling te maken met zijn vrouw.

Flinke kritiek

Ondertussen wordt de druk in de Engelse media weer opgevoerd na de nederlaag tegen Fulham afgelopen weekend. Jamie Carragher, oud-speler van aartsrivaal Liverpool, was keihard over de verdediging: "Ik heb nog nooit een team op deze manier zien verdedigen. De aanvallers zetten druk, terwijl de verdedigers terugzakken. Dat is onmogelijk. Ze zijn heel slecht in het voorkomen van counters."

Rio Ferdinand, jarenlang speler van Manchester United, was het eens met zijn langdgenoot. "De restverdediging is niet goed georganiseerd om de counter tegen te houden", zei hij bij FIVE, een kanaal op YouTube. Hij denkt dat de nieuwe baas tot alles in staat is: "Ratcliffe en zijn team zijn niet bang om grote beslissingen te nemen."

Belangrijke week

Hoewel Neville denkt dat de beslissing al is genomen, komt er wel een belangrijke week aan voor Ten Hag. In de achtste finale van de FA Cup moet zijn ploeg op bezoek bij Nottingham Forest, waar het eerder dit seizoen in de competitie verloor.

Komend weekend speelt het de derby uit tegen Manchester City. Op Old Trafford werd het in oktober een pijnlijke dag: 0-3 voor de ploeg van Pep Guardiola. Vorig seizoen ging Ten Hag met 6-3 onderuit tegen The Citizens.