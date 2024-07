Met dit lid van de medische staf van Nederland vierde Cody Gakpo zijn goal tegen Roemenië

Cody Gakpo scoorde maar weer eens voor Nederland op een eindronde. De speler van Liverpool maakte de openingstreffer tegen Roemenië in de achtste finale van het EK. Zijn goal vierde hij met iemand van de technische staf, maar wie?

Gakpo sprintte juichend naar de bank, niet om een teamgenoot in de armen te vallen maar Martin Cruijff. Da's de fysio van het Nederlands elftal. Cruijff was zelf ooit actief als profvoetballer en ging na zijn actieve carrière aan de slag als fysiotherapeut bij AZ. In maart 2018 werd hij aan de medische staf van Oranje toegevoegd en die dubbelfunctie bekleedt Cruijff nog steeds.

Spelerscarrière Martin Cruijff

Martin Cruijff speelde zelf ook betaald voetbal, op acceptabel niveau. Hij speelde in de jeugd van Ajax, maar schopte het niet tot het eerste elftal. Dat deed hij wel bij Cambuur Leeuwarden. Verder speelde hij in Nederland ook voor Haarlem, Telstar en TOP Oss. Daarnaast was er een buitenlands avontuur op Cyprus bij AEK Larnaca. Hij sloot zijn carrière in 2004 af bij de amateurs van vv Katwijk.

