Cody Gakpo schiet zich met treffer tegen Roemenië op EK in bijzonder Oranje-lijstje

Cody Gakpo maakte dinsdag de openingstreffer voor het Nederlands elftal in de achtste finale tegen Roemenië. Dat was alweer zijn zesde op een eindronde: drie op dit EK en drie op het vorig WK in Qatar. Met zijn derde dit toernooi schoot Gakpo zich in een illuster rijtje.

Gakpo deed namelijk iets wat alleen Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Memphis Depay flikten. Gakpo was in de groepsfase trefzeker tegen Polen en Oostenrijk. Op het WK in Qatar maakte de oud-PSV'er drie doelpunten in de groepsfase.

Voorgangers

Bergkamp scoorde zes keer op een WK en vier keer op een EK. Van Persie was op WK's eveneens zes keer trefzeker. Op EK's bleef hij op drie doelpunten steken. Depay heeft nu dezelfde aantallen als Gakpo: drie doelpunten op een WK en drie doelpunten op een EK.

