Bondscoach Oostenrijk schorst drie spelers wegens homofobe liedjes en haalt ze niet zomaar terug

De Oostenrijkse voetbalwereld is in rep en roer. Er zijn namelijk drie spelers geschorst na homofobe uitspraken. Oostenrijk is op het komende EK van deze zomer tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase.

Rapid Wien won eind februari met 3-0 van Austria Wien en daarna zong een groep spelers homofobe liedjes over de rivaal. De Oostenrijkse bond schorste om die reden al vijf spelers, een directeur en een assistent-trainer.

Ralf Rangnick, de bondscoach van Oostenrijk, nam de schorsing over voor drie spelers die normaal bij het nationale elftal zitten. Marco Grüll, Guido Burgstaller en Niklas Hedl zijn er de komende interlandperiode niet bij. Oostenrijk neemt het dan op tegen Slowakije en Turkije.

Deur op een kier

Of de schorsing daarna voorbij is voor de spelers? Dat wist de bondscoach nog niet zeker. Rangnick zei bij de Oostenrijkse tak van Sky Sports: "In dat geval verwacht ik dat ze deze kwestie serieus nemen en begrijpen wat het voor mensen betekent als ze publiekelijk worden beledigd of op een dergelijke manier worden gediscrimineerd."

"Alleen een verontschuldiging omdat je nu hebt gemerkt welke reactie het heeft veroorzaakt, is geen verontschuldiging. Het gaat erom dat de jongens laten zien wat ze echt denken, waar ze werkelijk staan ​​qua houding."

Programma op het EK

Oostenrijk zit naast Nederland ook nog met Frankrijk en een play-offwinnaar in de poule op het EK, deze zomer in Duitsland. Vlak voor het EK oefent Oostenrijk nog tegen Servië en Zwitserland. De laatste groepswedstrijd op het EK is tegen Oranje, op 25 juni om 18:00 uur in Berlijn.

