Bondscoach Ronald Koeman al druk bezig met de 23-koppige EK-selectie: 'Spelers moeten weten waar ze aan toe zijn'

In aanloop naar het EK is bondscoach Ronald Koeman al druk bezig met de samenstelling van zijn groep. Dat is nogal een uitdaging, want er zijn zat personele problemen waar hij mee te dealen heeft. Koeman zei al vaker: "Als iedereen fit is, hebben wij een heel goed team", maar wat als dit nou niet het geval is?

Bijvoorbeeld verdediger Sven Botman. Hij viel in het FA Cup-duel tegen Manchester City uit met wat nu blijkt een ernstige knieblessure te zijn. Hij moet onder het mes en is zes tot negen maanden uit de roulatie. Een aderlating voor het Nederlands elftal, maar vooral voor Botman zelf. Oranje-ploeggenoot Nathan Aké betreurde de situatie. "Ik heb hem vanochtend een bericht gestuurd, het is niet best. Het is enorm zonde voor hem, hopelijk krijgt hij een goed herstel."

23-koppige selectie

Áls iedereen fit is, heeft Nederland een heel goede selectie vindt Koeman. Dat is natuurlijk één van de belangrijkste pijlers voor de 23-koppige selectie die Koeman mee gaat nemen naar het EK. Ook legde hij al een beetje uit wat voor andere overwegingen hij maakt. "In principe heb je je beste elf altijd wel in je hoofd en daar moet je ook duidelijk in zijn. Spelers moeten weten waar ze aan toe zijn."

Zo kan het zomaar zijn dat Koeman op het eerste oog dus bijzondere keuzes gaat maken. "Het moet een goed geheel zijn. Dan kan het zijn dat je eerder kiest voor iemand die weet hoe hij met zijn positie om moet gaan dan dat je iemand kiest die denkt dat hij gewoon moet spelen. Daarin zoek je ook naar de sterkste groep."

Een aderlating voor Koeman dus dat namen als Frenkie de Jong hebben moeten afzeggen. Het vroege verlies van Brian Brobbey zal ook vervelend geweest zijn. Alle redenen voor hem om eens te meer naar de ervaren jongens te kijken in de duels met Schotland en Duitsland.

Ervaring en jonge jongens

Koeman zegt spelers te zoeken die wat toevoegen en eventueel tevreden zijn met hun rol op de bank en daar goed mee om kunnen gaan. Al noemde hij op de persconferenties genoeg namen die bij hem ook vaak genoeg in de basis staan. "Dan heb ik het over een Marten de Roon, Daley Blind. We hebben jongens van achter in de twintig, begin dertig, die het huis van deze selectie vormen. Daar bouw je je jeugd omheen. Dan denk ik dat je een duidelijke hiërarchie in de groep hebt."

Memphis wil 90 minuten spelen

Nu Memphis weer fit is, kan zijn naam ook wel op het opstellingsformulier gezet worden. De spits van Atlético stond er altijd al goed op bij Koeman en de trainer is enthousiast over hoe hij teruggekomen is van zijn blessure. Als het aan Memphis ligt, gaat hij weer eens negentig minuten spelen, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd. "Memphis zei dat ook tegen mij, dat is zijn goed recht. Memphis vindt altijd dat hij heel veel weer kan."

Koeman wil zijn superspits een beetje beschermen tegen zichzelf: "Wat belangrijk voor ons is - en ook voor hem - is dat we voorzichtig moeten zijn met hem." De bondscoach wil niet nog een aanvaller missen, want die zijn al schaars. Wel vindt Koeman: "Als iedereen fit is, hebben wij een geweldige aanval tot onze beschikking."

Keepers

Waar de tegenstander van dinsdag, Duitsland, met Manuel Neuer een keeper zag uitvallen, is bij Oranje de plek onder de lat ook nog altijd niet vergeven. Koeman geeft aan dat hij zijn drie keepers wel weet die hij mee wil nemen naar het EK, mits iedereen fit is. Dat is nu nog niet het geval. Hij doelt op Justin Bijlow van Feyenoord, die erbij zou komen maar nu geblesseerd is. Voor de komende twee interlands zijn de keepers alvast duidelijk: Mark Flekken keept tegen Schotland, Bart Verbruggen tegen Duitsland.

Geen Quilindschy Hartman tegen Schotland

Een tegenvaller voor Koeman is dat Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman een lichte blessure heeft en sowieso niet meedoet tegen Schotland. De bondscoach heeft goede hoop dat hij er tegen Duitsland wellicht wel kan staan.