'Het moet niet alleen maar leuk en gezellig zijn': Nathan Aké wil dat Oranje volgende stap zet

Ronald Koemand blikte vooruit op de eerste oefeninterland van de reeks richting het EK. Schotland is de tegenstander vrijdagavond. Uiteraard ging Koeman in op het systeem, maar was er ook tijd voor een lach: de bondscoach blies 61 kaarsjes uit en kreeg een mooi cadeau van de groep.

Geen gezang vooraf aan de persconferentie, terwijl Ronald Koeman toch 61 jaar is geworden. De spelers zongen wel voor hem, en hij kreeg een cadeau: een pet. "Ze weten dat ik daar wel van houd." De jarige bondscoach weet zelf wel wat hij zou willen krijgen als cadeau: "Dat is het EK natuurlijk."

Het systeem

Koeman gaat met zijn ploeg twee oefenwedstrijden tegemoet richting het EK, vrijdagavond tegen Schotland als eerste tegenstander. De groep is gretig, werkt hard en lijkt er klaar voor. "Ik verwacht dat we met volle intensiteit gaan spelen." Met welke formatie, is nog niet duidelijk. Daar twijfelt de bondscoach nog aan.

Hij gaf aan dat er twee systemen te spelen zijn, maar daarmee is niet gezegd dat allebei de systemen gebruikt gaan worden over de twee wedstrijden. "We werken toe naar morgen (Schotland) en we hebben een idee hoe we moeten gaan spelen. Of dat tegen Duitsland ook zo is, moeten we nog even zien. Dat is natuurlijk een totaal andere tegenstander."

'Fijne groep'

Al een aantal jaar wordt gezegd dat deze groep 'zo leuk en fijn' is. Volgens Nathan Aké moet het daar wel klaar mee zijn. "We mogen het nu ook wel laten zien. We hebben veel spelers die in de top spelen, die altijd meedoen om prijzen. We moeten van elkaar eisen dat we moeten vechten op het EK. Daar laten zien wat we kunnen."

Tegenstander Schotland

De tegenstander van vrijdagavond is Schotland, een tegenstander die niet te onderschatten valt volgens Koeman. "Schotland heeft tot op het laatst om een eerste plek in de groepsfase gespeeld, in een groep met Spanje. Op het eerste oog zijn zulke ploegen wel landen die er voor gaan en van strijd houden."

Tandem Memphis-Wijnaldum

In het verleden zijn Memphis Depay en Georginio Wijnaldum een mooie tandem geweest bij Oranje. Nu ze na lange tijd weer samen zijn, komt de vraag op: zijn ze nog steeds zo goed samen? "Nou, ze hoeven niet weer aan elkaar te wennen. Ze hebben beide natuurlijk wel flinke blessures gehad in het verleden, maar ik zie nu dat ze allebei heel erg fit zijn. Alleen je wil ook zien dat ze het met elkaar doen. Binnen dit elftal en de selectie. Ook qua positie in de groep. We zijn een aantal dagen onderweg en dat ziet er goed uit."