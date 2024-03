Jarige Ronald Koeman kreeg dit cadeau van de spelers: 'Ze weten dat ik dat leuk vind'

Bondscoach Ronald Koeman is donderdag jarig en is 61 jaar oud geworden. Hij moest een persconferentie geven om vooruit te blikken op de oefeninterland Nederland - Schotland van vrijdag. Daar vertelde hij wat hij gekregen heeft van de spelers van Oranje.

De aanwezige pers kreeg taart voorafgaand aan de persconferentie. Daar werd Koeman meteen voor bedankt. "Oh, dat is netjes van de KNVB", zei Koeman met een lach. "Ik heb het wel gevraagd om wat te doen. Maar ik zei ook: verwen ze nou niet te veel", knipoogde de bondscoach naar de journalisten.

Koeman vertelde dat de spelers donderdagochtend voor hem gezongen hadden. "Als je voetballers zover krijgt dat ze gaan zingen, dan is dat heel wat, hè. En ik heb een leuk cadeau van ze gekregen." Wat dan?, was de vraag. "Een mooie pet", zei Koeman. Ik denk dat ze dachten dat ik nu wel de leeftijd heb om een pet te dragen. Nee, ze weten dat ik daarvan houd", zei Koeman dankbaar.

Pianomuziek van Nathan Ake

Nathan Ake zat naast Koeman om de persconferentie te ondersteunen. Van de verdediger van Manchester City is bekend dat hij goed is op de piano. Op de vraag of hij de bondscoach heeft getrakteerd op wat pianomuziek, moest Ake lachen. "Nee, en ik denk ook niet dat de trainer dat niet wil."

Perfecte cadeau op 14 juli

Een verslaggever zei grappend dat het mooiste cadeau waarschijnlijk 14 juli komt. Dat is de dag van de finale van het EK voetbal. Met het cadeau bedoelde hij dat de spelers er dan voor zorgen dat Nederland Europees kampioen wordt. "Als ik een cadeau mag uitzoeken, dan zou dat het zijn", knikte Koeman instemmend.

Nederland - Schotland

Het Nederlands elftal oefent vrijdag 22 maart om 20:45 uur tegen Schotland in de Johan Cruijff Arena. Wat voor tegenstander noemt Koeman de Schotten? "Ik denk dat als je kijkt naar de vier landen die in de play-offs gaan spelen om bij ons in de poule te komen, dat het dan vergelijkbaar is met Wales", analyseerde de bondscoach.