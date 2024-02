Cambuur en NEC maken zich op voor halve finale: 'De kans van ons leven'

Met nog drie duels te gaan is de KNVB Beker in de beslissende fase beland. Dinsdagavond staat de eerste halve finale op het programma: SC Cambuur-NEC. Beide clubs maken de fans warm met een prachtig filmpje in aanloop naar het duel van vanavond.

Vooral de thuisploeg pakt uit. De huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie plaatste een filmpje met trainer Henk de Jong in de hoofdrol. De oefenmeester had nog niet zo lang geleden een cyste in zijn hoofd, waardoor hij noodgedwongen zijn werk moest neerleggen. Inmiddels is hij terug en gaat alles gelukkig goed met de goedlachse trainer.

Trotse Henk de Jong gunt 'de mensen van Cambuur' de bekerfinale: 'Mooiste wat er is' De goedlachse trainer van SC Cambuur Henk de Jong is helemaal klaar voor de halve finale van de beker. "Ik hoop één ding voor mijn spelers en supporters; dat we heerlijk gaan voetballen en er een waar spektakel van maken." De trainer, die het nodige mee heeft gemaakt, zit vol positiviteit en energie. hij heeft 'd'r zin àn'.

In Leeuwarden spreken ze over 'de belangrijkste wedstrijd ooit in het oude Cambuur Stadion'. Vanaf komend seizoen spelen de geel-blauwen namelijk in een nieuw onderkomen. Het filmpje van Cambuur zal de zenuwen nog eens flink aanwakkeren in de Friese hoofdstad, want 'dit is de kans van ons leven om naar De Kuip te gaan.'

NEC

Bij NEC, de huidige nummer zeven van de Eredivisie, pakken ze het iets minder groots aan, In tegenstelling tot Cambuur haalden de Nijmegenaren de finale al wel een keer. Al vier keer zelfs. Allen keren ging deze verloren voor de ploeg uit de Keizerstad.

Jasper Cillessen tóch onder de lat bij NEC in halve finale KNVB Beker: 'Dat moet als je na 25 jaar weer eens de finale kan halen' NEC neemt het dinsdagavond in de KNVB Beker op tegen SC Cambuur. De ploeg uit Nijmegen reist af naar Leeuwarden voor de strijd om een plek in de finale. Dirk Proper is daar niet bij na zijn blessure van afgelopen weekend.

Toch zijn ze ook in Gelderland enorm nerveus. De laatste halve finale van NEC dateert van tien jaar geleden en de laatste finale was in het jaar 2000. Ook voor de Nijmegenaren is het dus al even geleden dat er zo'n belangrijke wedstrijd op het programma stond.