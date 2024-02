FC Groningen moet stunten om in voetsporen NEC te treden met finale KNVB Beker vanuit de Eerste Divisie

FC Groningen is de laatst overgebleven club uit de Keuken Kampioen Divisie in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Dick Lukkien hoopt donderdagavond de finale te halen door te stunten in De Kuip bij Feyenoord. Acht clubs uit de Eerste Divisie wisten dit ooit te presteren, maar de laatste keer was wel al heel lang geleden.

Cambuur had eerder deze week al de kans om het te doen, maar de Friezen verloren in eigen huis van NEC. Nu ligt de druk dus bij FC Groningen. Zij hadden pech bij de loting en moeten donderdag op bezoek bij Feyenoord. Als Groningen de finale haalt dan zou het voor het eerst in dertig jaar zijn dat een club van een niveau lager de finale weet te halen.

NEC maakt Nijmeegse droom waar: via verlenging tegen Cambuur naar bekerfinale NEC staat in de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg was dinsdagavond de hele wedstrijd de betere ploeg op bezoek bij Cambuur in Leeuwarden, maar er moest toch een verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Dat werd na 120 minuten voetbal NEC.

Stuntend NEC

NEC was in 1994 de laatste club uit de eerste divisie die de bekerfinale wist te halen. Zij zouden dus de tegenstander van Groningen zijn als het donderdag weet te stunten. De Nijmegenaren verloren in de finale uiteindelijk met 2-1 van Feyenoord. In de halve finale zorgde NEC voor een gigantische stunt door Ajax uit te schakelen. Uit in Amsterdam won het met 2-1.

Ajax werd toen gecoacht door Louis van Gaal en speelde met onder meer Edwin van der Sar, Danny Blind, Frank de Boer, Edgar Davids, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf en Marc Overmars in de basis. Met die spelers won Ajax een jaar later de Champions League.

Nul uit acht

NEC was de achtste club van een lager niveau die de finale van de beker wist te halenm maar was ook de achtste die de finale uiteindelijk verloor. FC Volendam was in 1958 de eerste club die de finale wist te halen als ploeg uit de eerste divisie. Dit zijn alle finalisten uit de eerste divisie:

Seizoen Club Tegenstander in de finale Uitslag 1957/58 FC Volendam Sparta 3-4 1961/62 DHC Sparta 0-1 1976/77 PEC Zwolle FC Twente 0-3 1984/85 Helmond Sport FC Utrecht 0-1 1985/86 RBC Roosendaal Ajax 0-3 1990/91 FC Den Bosch Feyenoord 0-1 1992/93 SC Heerenveen Ajax 2-6 1993/94 NEC Feyenoord 1-2

Halve finales KNVB Beker

FC Groningen hoopt ook in het rijtje te komen, maar staat voor een grote uitdaging. Ze moeten donderdagavond in Rotterdam af zien te rekenen met Feyenoord. Als dat lukt, keren ze op 21 april terug in De Kuip voor de finale tegen NEC.

Het is nog nooit gebeurd dat een finale tussen twee eerstedivisieclubs ging. Cambuur en Groningen konden dus voor een unicum zorgen als ze allebei de finale hadden gehaald. Zover kwam het dus niet.