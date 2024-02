Cambuur-aanvaller scoort vooral veel gele kaarten, kaartenrecord in het vizier

Voor Remco Balk was het vrijdagavond opnieuw raak nadat hij alweer zijn elfde gele kaart van dit seizoen ontving in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee komt hij als aanvaller dicht in de buurt van het kaartenrecord in het Nederlandse voetbal: 12. Analisten spreken vol ongeloof over de Cambuur-speler.

Dat Balk vrijdag tegen FC Emmen zijn elfde gele kaart ontving was op zichzelf al vrij bijzonder. Na een bikkelharde overtreding had hij namelijk eigenlijk een andere kleur kaart verdiend. Al gaf Balk zelf aan dat hij de bal speelde.

Na een behoorlijke zaag pakt Remco Balk al zijn 11e (!) gele kaart van het seizoen 🟨😳#emmcam — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

De vleugelspeler, die twee weken geleden zijn tiende gele kaart van het seizoen ontving tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo (3-3), verklaarde voor de camera's van ESPN dat dit de laatste kaart van het seizoen zou zijn.

Dat plan slaagde echter niet helemaal. Tegen FC Emmen was het opnieuw raak waardoor hij op weg lijkt te zijn naar een record. Vier spelers hebben meer gele kaarten verzameld dan Balk. Guy Ramos (2011/12), Joeri de Kamps (2014/15), Cristian Cuavas (2017/18) en Tom Beugelsdijk (2018/19) kregen allemaal twaalf kaarten in één seizoen.

Het opvallende verschil is echter dat deze vier spelers voornamelijk verdedigende posities bekleden, terwijl Balk meestal als rechtsbuiten speelt. In 103 competitieduels pakte hij echter aanzienlijk meer gele kaarten (22) dan dat hij doelpunten maakte (9). Voormalig profvoetballer Marciano Vink spreekt vol ongeloof zo blijkt tijdens de Eretribune bij ESPN.

"Dit zijn net van die types als Balotelli die bij het betreden van het veld niet meer kunnen nadenken", vertelt Vink. "Het lijkt wel of Balk in ene niet meer nadenkt over alles wat de trainer hem ooit in zijn oor heeft gefluisterd. Dit zijn van die types die er vol inklappen, en achteraf inzien dat dit niet handig was."

Bekerkraker tegen NEC

Morgenavond speelt Balk met Cambuur om 20:00 uur in de halve finale van de KNVB Beker thuis tegen NEC. Het is te hopen dat hij zich deze keer wel kan inhouden in één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.