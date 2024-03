Cristiano Ronaldo traint samen met vrouw Georgina Rodriguez op het strand van Saoedi-Arabië, mist interland met Portugal

Het nationale team van Portugal speelt donderdagavond een oefeninterland tegen Zweden. Sterspeler Cristiano Ronaldo zal niet bij de wedstrijd aanwezig zijn. Hij geniet momenteel nog met zijn familie van de zon in Saoedi-Arabië.

Ronaldo heeft extra rust gekregen van bondscoach Roberto Martinez en zal later aansluiten bij het nationale elftal. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slovenië op dinsdag zal hij wel inzetbaar zijn.

In zijn extra vrije dagen verruilde de 39-jarige voetbalvedette samen met zijn gezin de drukke stad van Riyadh voor een luxe resort aan de kust van de rode zee. Het bleef niet helemaal alleen bij uitrusten, samen met zijn vrouw Georgina Rodriguez werkte hij nog aan zijn lichaam.

Afgelopen vrijdag speelde Ronaldo nog bij zijn club Al-Nassr in de Saudi Pro league. Hij maakte de winnende goal in de wedstrijd die eindigde in 1-0. Het was zijn vijftigste doelpunt voor de club.