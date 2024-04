'Daar doet hij alles aan': Arne Slot reageert op Heerenveen-geruchten Robin van Persie

Robin van Persie is kandidaat om hoofdtrainer te worden bij sc Heerenveen. Toch kan de oud-voetballer ook in Rotterdam blijven bij Feyenoord, dat hem graag ziet als trainer van onder 21. Hoofdtrainer Arne Slot hielp Van Persie (nog) niet bij zijn keuze.

Slot had Van Persie graag bij de technische staf van het eerste gehad, maar dat ziet laatstgenoemde niet zitten. "Ik denk dat er voor de kwaliteiten van Robin van Persie altijd een plekje vrij is. Dan moet Robin dat ook zelf willen. Hij heeft toen wij een assistent zochten nadrukkelijk aangegeven dat hij zichzelf niet in die rol ziet", sprak Slot vrijdagmiddag op de persconferentie.

"Hij is dit jaar wel bij ons betrokken omdat hij de cursus trainer betaald voetbal doet. Dat kan je niet als assistent zien, maar op de dagen dat hij er is assisteert hij ons wel." Verder heeft Van Persie Feyenoord onder 18 onder zijn hoede, waarmee hij bovenaan staan in de competitie.

Hoofdtrainer

Van Persie kan bij Heerenveen hoofdtrainer worden door het vertrek van Kees van Wonderen. Het hoofdtrainerschap is ook iets wat hij ambieert, weet Slot. "Hij weet al vroeg na zijn carrière erg nadrukkelijk wat hij wil. Dat is hoofdtrainer worden. Daar doet hij alles aan", ziet Slot.

"Ik vind het mooi om dat vanaf de zijkant te zien, want hij loopt dus bij ons mee. Ik vind het mooi om te zien met wat voor gedrevenheid en fanatisme hij dat doet. Hij heeft als topspeler al heel wat ervaring, maar hij wil dat ook gebruiken als trainer en daar zelfs nog dingen aan toevoegen."