Dávid Hancko vindt rust bij zijn vrouw, die hij leerde kennen via Instagram

Dávid Hancko heeft in het verleden veel getwijfeld aan zichzelf. Nu voelt hij zich bij Feyenoord helemaal op zijn plek. Hij miste nog geen minuut in de Eredivisie en scoorde drie keer in de laatste vier wedstrijden. Toch is die twijfel aan zichelf nooit helemaal verdwenen. Zijn vrouw helpt hem om rust te vinden in zijn hoofd.

De Slowaak speelt nu zijn tweede seizoen voor Feyenoord en is daar uitgegroeid tot een belangrijke waarde. Naast zijn prestaties op het veld komt dat ook door zijn professionaliteit daarbuiten. Zijn ploeggenoten zien hem altijd peinzen in de kleedkamer over wat er beter kan. Zelfs in de rust met 3-0 voorsprong op Ajax.

"Op zo’n moment denk ik vanuit bedreigingen en niet vanuit kansen", aldus Hancko in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ajax kan zich na zo’n eerste helft verbeteren. Straks gaat Steven Bergwijn, die als spits speelde tegen Thomas Beelen en mij, naar de zijkant en dan brengen ze natuurlijk Brobbey of Akpom. Een heel ander type spits dan Bergwijn. Ik dacht niet: het is 3-0 voor ons. Ik dacht: hoe pakken we het na rust aan als ze iets veranderen. We moesten er weer klaar voor zijn. Daar spraken wij over, ja. Ook bij 3-0." Uiteindelijk werd het 6-0 voor Feyenoord.

Hancko wil altijd nog harder werken en nog meer doen om beter te worden. "Dat zit er nou eenmaal in." Zijn vrouw Kristyna Plísková helpt hem om rustig te blijven. "Kristyna zegt het hier in Rotterdam ook weleens. Dan loop ik te ijsberen door het huis omdat ik het idee heb dat ik nog iets extra’s moet doen. 'Speel met Adam, ga rustig even zitten', zegt ze dan. Ik heb altijd het idee dat ik nog meer kan doen. Voelde me schuldig als ik even niets deed. Maar ik heb geleerd dat soms iets minder doen beter is."

Praten met een mental coach

Plísková adviseerde haar man om eens te praten met haar mental coach. Dat hielp Hancko. "Wat voor mij het punt was: ik wil alles goed doen, maar ergens was er nog die twijfel. Of ik wel echt goed genoeg was, waarom het in Italië niet was gelukt. Die gesprekken gaven mij nieuwe inzichten."

In 2018 vertrok Hancko naar Fiorentina in de Serie A, daar voelde hij zich 'een flop'. Van de 38 wedstrijden zat hij er 35 op de bank. in zijn achterhoofd knaagde het mislukte jaar bij Fiorentina nog steeds.

Van zijn coach leerde hij ook om dingen op te schrijven, zodat het niet in zijn hoofd blijft zitten. "Voor wedstrijden schrijf ik op wat er van mij wordt verwacht. Simpele dingen als 'agressief starten' of 'de diepte uit het spel van de tegenstander halen'. Als ik het opschrijf, blijft het beter hangen."

Hancko is zijn vrouw enorm dankbaar. "Sinds ik haar ken, gaat mijn loopbaan zo snel omhoog."

Kennismaking via Instagram

Plísková offert zich ook op voor haar man. Ze stopte als professioneel tennisster om hem beter te kunnen ondersteunen. Zeven jaar geleden was ze als tennisster nog de nummer 35 van de wereldranglijst. Nu zit ze vaak samen met zoontje Adam in Rotterdam op de tribune als Hancko speelt.

Hancko leerde Plísková zo'n vier jaar geleden kennen via sociale media. "In 2020 zette ik een foto van mezelf op Instagram", vertelt Hancko. "Ik was toen nog speler van Sparta Praag, Kristyna speelde op dat moment op de Australian Open. Ze plaatste een hartje bij mijn foto. We begonnen te chatten en toen ze terug was uit Australië, spraken we met elkaar af. De klik was meteen geweldig."

Bekerfinale

De focus ligt nu op de bekerfinale met Feyenoord tegen NEC. De 26-jarige verdediger is blij dat die in Rotterdam wordt gespeeld. "In het stadion zitten niet alleen supporters van Feyenoord, dat weten we. Maar de kleedkamer, de tunnel, het veld: het is allemaal zoals wij het gewend zijn. Bovendien verwacht ik dat onze fans zich nóg meer zullen laten horen. We willen die prijs pakken."

De verdediger voelt zich thuis in Rotterdam. "Ik heb weleens gezegd: als ik hier gratis moest spelen, had ik dat ook gedaan. Het is een grapje natuurlijk, maar Feyenoord en Rotterdam zijn perfect voor mij en mijn familie." Hancko verlengde onlangs zijn contract tot 2028.